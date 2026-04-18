Otec bol vo väzení a ona sa o ňu musela starať. Jiřinu Bohdalovú a milovanú sestru nerozdelili ani hranice
Musela dospieť priskoro a postarať sa o milovanú sestru.
Správa, na ktorú sa nedá pripraviť. Aj keď viete, že zdravie blízkeho už nie je ideálne, nič vás nepripraví na moment, keď zazvoní telefón a všetko sa zmení. Presne takýto telefonát dostala minulý týždeň Jiřina Bohdalová. Od svojich synovcov sa dozvedela, že jej milovaná sestra Jaruška zomrela.
Herečka, ktorú si verejnosť spája s energiou a humorom, sa tentokrát stiahla do úzadia. „Ďakujem vám, je mi hrozne,“ poďakovala herečka za kondolenciu redakcii Aha!. Za týmito slovami sa však skrýva oveľa viac než len súčasný smútok. Končí sa nimi príbeh, ktorý sa začal ešte v detstve – v čase, keď si museli byť navzájom oporou.
Nahrádzala otca
Ako píše Pluska, detstvo Jiřiny a Jarušky nebolo jednoduché. Otec skončil na dlhé roky vo väzení komunistického režimu, čo zásadne ovplyvnilo život celej rodiny. Práve vtedy sa medzi sestrami vytvorilo silné puto.
Jiřina bola o dvanásť rokov staršia, a tak sa prirodzene ujala role, ktorá jej nepatrila. Namiesto bezstarostného dospievania dohliadala na mladšiu sestru, chránila ju a často ju aj vychovávala.
Robila jej otca
„Svojho času mi Jiřina robila otca. Strážila, kedy a kam chodím, kedy sa vraciam domov. Ja som sa spoliehala na to, že mama už spala, takže keď sa ráno pýtala, o koľkej som prišla, niečo som jej narozprávala,“ spomínala Jaruška v knihe Vždy úprimná Jiřina Bohdalová, ktorá vyšla pri príležitosti 90. narodenín obľúbenej herečky.
„Jiřina si ma ale potom vždy zavolala do kuchyne, to som už vedela, čo bude, a tam som musela vyklopiť, ako to bolo naozaj. Jiřine nešlo klamať,“ dodala. Ich vzťah tak nebol len súrodenecký. Bol hlbší, pevnejší – postavený na zodpovednosti, ktorú si život vyžiadal priskoro.