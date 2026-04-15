Statočný policajt Rado skončil po prestrelke na vozíku. Lupičom v kukle z roláka bol jeho vlastný kolega
Statočný policajt Rado skončil po prestrelke na vozíku. Lupičom v kukle z roláka bol jeho vlastný kolega

Policajt Radoslav Morvay / Ilustračná fotografia lupiča — Foto: Instagram - @policiaslovakia; Freepik

Radove meno dnes zaznieva v projekte Policajná sieň slávy.

„Čo je, chlapci... čo sa deje? Nepoznáte ma? Som policajt, kolega.“ Veta, ktorá mala v osudnú noc upokojiť napätú situáciu, sa o pár sekúnd zmenila na jeden z najšokujúcejších policajných prípadov v novodobej histórii Slovenska. V Nitre sa totiž 16. septembra 2008 odohral príbeh, ktorý spojil brutálnu lúpež, zradu aj nečakané hrdinstvo. Prípad navždy zmenil život policajta Radoslava Morvaya, ktorý sa po prestrelke už nikdy nepostavil na nohy.

Rýchly zárobok

Nezačalo to veľkým plánom, ale len obyčajnou debatou pár hodín predtým. Skupina štyroch mužov sedela v unimobunke na Zobore a rozprávala sa o peniazoch, ktoré im chýbali. Jednému na dostavbu domu, ďalšiemu na splatenie dlhov. Policajt František Barnáš otvorene priznal, že chcel „rýchlo zarobiť“, pretože sa mu to zdalo jednoduché. „Malo tam byť okolo 800-tisíc korún,“ zaznelo neskôr na súde. Myšlienka prepadnúť benzínku neďaleko Nitry padla najprv len ako nápad v rozhovore. O pár minút ju však začali brať vážne.

Policajt Barnáš ešte pred lúpežou zobral z práce policajnú vysielačku, aby mohli sledovať pohyb hliadok. Vedeli, že práve polícia bude najväčšia prekážka. Keď sa štyria lúpežníci rozhodli konať, improvizovali – kukly si vyrobili z roláka, mikiny a šálu, na ruky si natiahli ponožky, aby nezanechali stopy, a na auto namontovali ukradnuté poznávacie značky. Zbraň mali, no podľa vlastných slov ju nechceli použiť. Ich cieľ bol jednoduchý – prísť, zobrať peniaze a odísť.

So zbraňou pri hlave

Krátko po polnoci vošli na čerpaciu stanicu a to, čo nasledovalo, bolo všetko, len nie „rýchla a čistá akcia“. „S veľkým krikom vošli dovnútra štyria muži. Namierili na mňa pištoľ a kričali: k zemi!“ spomínal pumpár Martin v rozhovore pre Plusku. V prvom momente sa pokúsil brániť a uniknúť, no nemal šancu.

„Dvaja sa na mňa hodili. Udierali ma a stále kričali, kde sú peniaze,“ opísal brutálne momenty. Jeho kolega Miroslav bol vo vedľajšej miestnosti, no násilie si ho našlo rovnako rýchlo. Obaja muži skončili zviazaní, bití a so zbraňou pri hlave. „So zbraňou pri hlave sa ťažko odporuje,“ priznali o momentoch, keď im v hlave vírili najhoršie scenáre. „V takej chvíli vám napadne všetko možné,“ vraveli.

Prestrelka s kolegom

Napokon lupiči zobrali peniaze, no k trezoru sa nedostali. Nitrianska polícia reagovala rýchlo a hliadka, v ktorej bol aj Radoslav Morvay, zastavila podozrivé auto. V tej chvíli ešte nikto netušil, že Rado stojí zoči-voči vlastnému kolegovi.

