Objímala ju a cvičila s ňou. Zora Czoborová sa rozlúčila s milovanou mamou, ktorej dala krásnu jeseň života
O fitnesske bolo známe, že s oboma rodičmi mala krásny a vrúcny vzťah.
„Oheň opäť horí a ja nedovolím, aby zhasol,“ hovorila odhodlane Zora Czoborová, keď vlani jej milovaná mama bojovala s vážnymi zdravotnými problémami. O športovkyni sa vedelo, že s mamou má silný a nadštandardný vzťah. Pozobne to bolo aj s otcom, ktorý pred časom odišiel na večnosť.
O oboch sa starala na sto percent, trávila s nimi čo najviac zo svojho voľného času, brávala ich na výlety aj dovolenky a bola pre nich oporou aj podporou, keď sa ohlásili zdravotné ťažkosti. Pre Zoru bola jej mama veľkou bojovníčkou a hrdinkou, s ktorou sa však nakoniec musela v týchto dňoch navždy rozlúčiť. Časť z nej však zostane žiť v Zore ako krásne dedičstvo.
Starostlivosť im opätovala
Známa športovkyňa mala s rodičmi vždy krásny a láskyplný vzťah a keď jej otec v máji 2023 zomrel, fitnessku to veľmi zobralo. „Dnes sme sa s láskou a hlbokým žiaľom v srdci navždy rozlúčili s mojím milovaným tatinkom Hermanom Czoborom,“ napísala vtedy smutne na svojom profile na sociálnej sieti.
Zora oboch rodičov vždy plne podporovala a mala s nimi nadštandardné vzťahy. A kým oni sa o ňu starali, keď bola malá, v dospelosti im všetku starostlivosť opätovala a snažila sa na sto percent. Neraz pomocnú ruku podala otcovi, ale aj milovanej mame.
Náročná skúška
S tou si užívali vzájomné spoločné chvíle - kartové súboje, starostlivosť o psíkov, cvičenie, chodenie na vitamínové boostre (posilňovače, pozn. red.) a dalo by sa povedať, že pri svojej dcére Zorke mala jej mama krásnu jeseň života.
Po otcovej smrti tak fitnesske zostala už len mama, ktorá však vlani bojovala so zdravotnými problémami. Zora Czoborová sa preto všemožne snažila o to, aby sa jej polepšilo. „Už som pri nej. Už ju objímam... aj týram. Dnes sme spolu odcvičili celú hodinu... bolo to veľa prehovárania a emócií...,“ zverila sa Zora svojim fanúšikom na sociálnej sieti takto pred rokom s tým, že pre obe bolo vtedajšie obdobie skúškou.