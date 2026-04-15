Adela: Maxík nechce sestru vrátiť ani po dvoch mesiacoch. Mysleli sme, že ostaneme len pri jednom dieťati
O druhej adopcii sa dozvedela vo chvíli, keď bola so Sajfom.
„Je to, ako keď vám do života vpadne meteorit. Deti si k nám našli cestu, aj keď to nebolo cez moje pôrodné cesty,“ zasmiala sa Adela Vinczeová, ktorá sa pred dvoma mesiacmi stala dvojnásobnou maminou. V rozhovore pre PLUS 7 DNÍ teraz priznala, že iniciátorom druhej adopcie bol ich syn Maxík, ktorý má na novú sestričku už jasný názor.
Radila sa so Sajfom
O druhej adopcii sa dozvedela v deň, keď bola v práci so Sajfom. „Zavolali nám, volajú vždy Viktorovi. Viktor je tá kontaktná osoba úradná. A my so Sajfom sme vtedy akurát boli spolu a volal mi Viki. Že čo by som povedala na to, že by sme si zobrali dievčatko?“ prezradila v relácii Close Friends Adela Vinczeová, ktorá sa na názor opýtala aj svojho dlhoročného kolegu.
„Tak sme to spolu konzultovali, sme sa rozprávali a on mi hovoril, že mať dve deti je super. A tá zmena, samozrejme, je náročná, ale my sme si dovolili nadstaviť život tak, že je to zvládnuteľné,“ vysvetlila moderátorka, ktorá si nastavila pracovný život tak, aby sa mohla naplno venovať svojej rozrastajúcej sa rodine. Priznala, že s manželom Viktorom nevyužívajú pomoc opatrovateliek, hoci sa občas obrátia na pomoc starých rodičov.
Realita s dvomi deťmi
„Deti sme si neosvojili na to, aby sme využívali nejakú výraznú pomoc. A teda Viktor je v tomto absolútne geniálny otec, pretože on nemá problém naozaj s ničím a všetko zvládne, aj keď je s deťmi sám,“ vysvetlila pre PLUS 7 DNÍ Adela, ktorá si ešte pred pár mesiacmi myslela, že ostanú len pri jednom dieťati. „Ostali sme však v adopčnom zozname a urobili sme veľmi dobre,“ povedala.
Adela s Viktorom majú v súčasnosti doma v predosvojiteľskej starostlivosti dievčatko a prezradili, ako sa s novou situáciou vysporiadal mladší Maxík.