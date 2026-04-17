Rodičom nechala list na rozlúčku a roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednom momente musela vybrať

Matúš Kvietik.

Slávny dedo ho videl v pekelnom absťáku. Matúš Kvietik víťazí v boji, ktorý vyzeral byť vopred prehratý

Ilustračná fotografia vygenerovaná umelou inteligenciou / Stylistka Zuzana Kanisová

Slovenky robia stále tú istú chybu. Hviezdna stylistka Kanisová radí, čo si obliecť na svadbu

Patrícia Jarjabková / Nicole Kidman

Nicole Kidman chce byť ako Paťa Jarjabková. Hollywood túži vymeniť za nečakanú životnú cestu

Ilustračný obrázok

40-ročná chudera, ohováral ju. Známa Slovenka prehovorila o toxickom vzťahu, z ktorého sa nedalo vystúpiť

Jana Kolesárová v seriáli Kriminálka Kraj.

Rozviedli sa, no nechcela mu zo života robiť peklo. Jana Kolesárová mala veľké šťastie na exmanžela

Syn Lucie Bílej Filip adresoval svojej slávnej mame krásne slová.

Jediný syn Lucie Bílej: Mama ma naučila, že svet nie je ružový a že rodina je základ. Mám ju rád

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

Adela: Maxík nechce sestru vrátiť ani po dvoch mesiacoch. Mysleli sme, že ostaneme len pri jednom dieťati

Hádanka.

Za prezývku vďačil kanadským hokejistom. Z tohto chlapčeka vyrástla legenda, ktorá odišla priskoro

Matúš Kvietik.

Slávny dedo ho videl v pekelnom absťáku. Matúš Kvietik víťazí v boji, ktorý vyzeral byť vopred prehratý

Michaela Kocianová / Janka Slačková.

Ktoré Slovenky sú najkrajšie? spýtali sme sa. Umelá inteligencia svojím rebríčkom poriadne prekvapila

Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou

Nemá to budúcnosť, dievča, vravel jej otec. Martinu od Karla Gotta dokázal odohnať až nemecký bulvár

Spomienkové turné ukázalo, že je o skupinu stále záujem.

Angela by ste dnes nespoznali. Takto žijú členovia Kelly Family, ktorých mali na plagátoch aj Slováci

Filip Tůma v seriáli Dunaj, k vašim službám / Nela Pocisková a Filip Tůma

Ďurovčík bol po ich výkone najšťastnejší na svete. Filip Tůma a Nela Pocisková prekvapili mrožím tancom

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho na sto percent a nečakala, čo urobí. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nevyčíta nič

Rodičom nechala list na rozlúčku a roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednom momente musela vybrať

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou
Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou — Foto: Instagram @ antonia_liskova_official

Slovenskú herečku si Taliani zamilovali.

„Vedela som, že z toho nebudú nadšení, a preto som len napísala list, že odchádzam,“ spomínala na osudný moment, keď sa ako tínedžerka rozhodla, že odchádza zo Slovenska a so svojimi rodičmi sa ani nerozlúčila. Ako Antónia Lišková priznala v rozhovore pre Denník N, snívala o svete tam vonku, za hranicami našej malej krajiny, a čakať nechcela – chcela ho totiž uvidieť čo najskôr.

K herectvu sa pritom dostala úplnou náhodou, keď išla ako kamarátkin doprovod na konkurz a filmári si napokon vybrali práve ju. A hoci sa v Taliansku nakoniec stala ikonou, spočiatku to vôbec nemala jednoduché. Prespávala v aute, prežila rozvod, pracovala v pizzerii či ako opatrovateľka. Život jej však na Apeninskom poloostrove pripravil aj tie najkrajšie momenty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O herectve nesnívala

Antónia Lišková pochádza z dedinky Malá Lehôtka pri Bojniciach, kde podľa nej prežila čarokrásne detstvo, aj keď sa narodila do skromných pomerov. Jej rodičia pracovali vo fabrike, takže nemali peniaze nazvyš, za to ale deťom dopriali zážitky, ktoré sa nedajú kúpiť.

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš
Prečítajte si tiež: Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

„Nebolo sily, ktorá by nás udržala doma, náš svet, to bola ulica, cesty, príroda okolo a veľká partia detí,“ spomínala pre magazín Miau Antónia, ktorá ako dieťa nikdy nesnívala o kariére vo filme. Zato však vedela, že na rodnej hrude zostať nechce.

Chcela ho uvidieť čo najskôr

„Už odmalička som vedela, že musím ísť preč. Vyrastala som v dedine Malá Lehôtka pri Bojniciach, a keď som sa okolo seba pozerala, vedela som, že tam žiť nebudem,“ priznala pre Denník N herečka, ktorá sa ešte počas strednej školy rozhodla, že zo Slovenska odíde.

Gabriela Marcinková s manželom Martinom Mihalčínom.
Prečítajte si tiež: Neverila, že si vezme muža s dredmi a tetovaním. Gabika Marcinková našla v Martinovi všetko, čo hľadala

Snívala totiž o svete mimo našej malej krajiny a hlavne mimo dedinky, kde vyrastala a kde jej to bolo podľa vlastných slov malé. „To, o čom som snívala, o čom som sa učila, čo som sledovala v televízii, tak to bol svet tam vonku a ja som ho chcela uvidieť čo najskôr. Preto hneď ako som mala osemnásť a mohla som byť sama a ísť preč, tak som to skrátka využila,“ dodala.

Rodičia, odchádzam preč

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…