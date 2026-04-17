Boh mu prikazoval, aby sa jeho manželky milovali s inými mužmi. Samozvaného proroka zatkli vďaka hrdinkám
Slávny dedo ho videl v pekelnom absťáku. Matúš Kvietik víťazí v boji, ktorý vyzeral byť vopred prehratý

Slovenky robia stále tú istú chybu. Hviezdna stylistka Kanisová radí, čo si obliecť na svadbu

Nicole Kidman chce byť ako Paťa Jarjabková. Hollywood túži vymeniť za nečakanú životnú cestu

40-ročná chudera, ohováral ju. Známa Slovenka prehovorila o toxickom vzťahu, z ktorého sa nedalo vystúpiť

Rozviedli sa, no nechcela mu zo života robiť peklo. Jana Kolesárová mala veľké šťastie na exmanžela

Jediný syn Lucie Bílej: Mama ma naučila, že svet nie je ružový a že rodina je základ. Mám ju rád

Adela: Maxík nechce sestru vrátiť ani po dvoch mesiacoch. Mysleli sme, že ostaneme len pri jednom dieťati

Za prezývku vďačil kanadským hokejistom. Z tohto chlapčeka vyrástla legenda, ktorá odišla priskoro

Slávny dedo ho videl v pekelnom absťáku. Matúš Kvietik víťazí v boji, ktorý vyzeral byť vopred prehratý

Ktoré Slovenky sú najkrajšie? spýtali sme sa. Umelá inteligencia svojím rebríčkom poriadne prekvapila

Nemá to budúcnosť, dievča, vravel jej otec. Martinu od Karla Gotta dokázal odohnať až nemecký bulvár

Angela by ste dnes nespoznali. Takto žijú členovia Kelly Family, ktorých mali na plagátoch aj Slováci

Ďurovčík bol po ich výkone najšťastnejší na svete. Filip Tůma a Nela Pocisková prekvapili mrožím tancom

Milovala ho na sto percent a nečakala, čo urobí. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nevyčíta nič

Sektu vo veľkosti asi 10-tisíc členov riadil prorok z väzenia. Keď sa odmlčal, komunita nevedela, čo má robiť.
Sektu vo veľkosti asi 10-tisíc členov riadil prorok z väzenia. Keď sa odmlčal, komunita nevedela, čo má robiť. — Foto: Instagram: Thewomanhistory/ Christine Marie

Ženy z polygamickej sekty po prvý raz zažili, čo je to sloboda.

Toto je neuveriteľný príbeh sekty, ktorá vznikla ako radikálna odnož amerických mormónov. Fundamentalistická cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní (FLSD) žila oveľa konzervatívnejším a uzavretejším spôsobom života než jej materská organizácia. Dievčatá tam boli odmalička vedené k tomu, aby boli poslušnými manželkami a muži ich na oplátku mohli mať doma aj desiatky a dokonca aj v detskom veku.

Sekta prežila aj zmenu vedenia. Keď uväznený prorok zakázal svojim nasledovníkom fyzickú lásku, objavil sa jeho nástupca, ktorý nastolil nové pomery. Jeho ovečky v neho fanaticky verili a nerozumeli, že žijú v klamstve a porobe. Niekoľkým odvážnym manželkám sa napokon podarilo postaviť proti samozvanému prorokovi a potajomky spolupracovať s políciou. Dokázali tak zachrániť detské obete a začať nový život, ktorý nikdy predtým nezažili. 

Prorok vo väzení 

Polygamia bola pre Mormónov bežná od samého začiatku. Keď sa ju však koncom 19. storočia jej vtedajší vodca rozhodol zrušiť hlavne po tlaku štátnych orgánov, nie všetci členovia sa s tým dokázali vyrovnať.

Členovia sekty z 19. storočia - muž so štyrmi manželkami. Foto: Wikimedia Commons

Mnohoženstvo považovali za súčasť ich kultúry a rodín a dokonca hovorili o priamom príkaze od Boha viesť takýto život. Tieto fundamentalistické skupiny sa preto rozhodli oddeliť sa a viesť uzavretý život v duchu svojich pravidiel. Na čele tejto sekty odvtedy vždy stál prorok, ktorý mal mať priame spojenie s Bohom a komunita ho počúvala doslova na slovo.

Takto sa na jej čelo po smrti svojho otca dostal Warren Jeffs, ktorý mal prísnu kontrolu nad životmi všetkých členov. Rozhodoval o manželstvách, o rodinách a ich živote. Sám mal pritom viac ako 70 manželiek, ktoré spolu bývali pod jednou strechou a mnohé z nich neboli nielen plnoleté, ale dokonca boli stále deti.

V roku 2006 ho zatkla polícia za nútené sobáše maloletých dievčat a o pár rokov neskôr ho odsúdili na doživotné väzenie. Ani pobyt za mrežami však neznamenal, že sa väzby na komunity pretrhli. Vďaka neobmedzeným volaniam stále svojich nasledovníkov usmerňoval.

„To, že je vo väzení nič nemení. Nebeský otec nám nezoslal iného proroka, takže pokiaľ vieme, prorokom je stále on," hovorí jedna z členiek sekty v dokumente Ver mi: Falošný prorok, ktorý je možné vzhliadnuť na Netflixe.

Keď nie on, tak nikto

Vďaka pobytu vo väzení ho naopak začali brať aj ako mučeníka a jeho moc sa zväčšila. Ľudia o ňom nechceli počuť ani žiadne správy z vonkajšieho sveta, pretože boli presvedčení, že všetko je len klamstvo.

A keďže vo väzení nemohol mať sex on, zakázal ho aj všetkým ostatým.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…