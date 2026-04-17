Boh mu prikazoval, aby sa jeho manželky milovali s inými mužmi. Samozvaného proroka zatkli vďaka hrdinkám
Ženy z polygamickej sekty po prvý raz zažili, čo je to sloboda.
Toto je neuveriteľný príbeh sekty, ktorá vznikla ako radikálna odnož amerických mormónov. Fundamentalistická cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní (FLSD) žila oveľa konzervatívnejším a uzavretejším spôsobom života než jej materská organizácia. Dievčatá tam boli odmalička vedené k tomu, aby boli poslušnými manželkami a muži ich na oplátku mohli mať doma aj desiatky a dokonca aj v detskom veku.
Sekta prežila aj zmenu vedenia. Keď uväznený prorok zakázal svojim nasledovníkom fyzickú lásku, objavil sa jeho nástupca, ktorý nastolil nové pomery. Jeho ovečky v neho fanaticky verili a nerozumeli, že žijú v klamstve a porobe. Niekoľkým odvážnym manželkám sa napokon podarilo postaviť proti samozvanému prorokovi a potajomky spolupracovať s políciou. Dokázali tak zachrániť detské obete a začať nový život, ktorý nikdy predtým nezažili.
Prorok vo väzení
Polygamia bola pre Mormónov bežná od samého začiatku. Keď sa ju však koncom 19. storočia jej vtedajší vodca rozhodol zrušiť hlavne po tlaku štátnych orgánov, nie všetci členovia sa s tým dokázali vyrovnať.
Mnohoženstvo považovali za súčasť ich kultúry a rodín a dokonca hovorili o priamom príkaze od Boha viesť takýto život. Tieto fundamentalistické skupiny sa preto rozhodli oddeliť sa a viesť uzavretý život v duchu svojich pravidiel. Na čele tejto sekty odvtedy vždy stál prorok, ktorý mal mať priame spojenie s Bohom a komunita ho počúvala doslova na slovo.
Takto sa na jej čelo po smrti svojho otca dostal Warren Jeffs, ktorý mal prísnu kontrolu nad životmi všetkých členov. Rozhodoval o manželstvách, o rodinách a ich živote. Sám mal pritom viac ako 70 manželiek, ktoré spolu bývali pod jednou strechou a mnohé z nich neboli nielen plnoleté, ale dokonca boli stále deti.
V roku 2006 ho zatkla polícia za nútené sobáše maloletých dievčat a o pár rokov neskôr ho odsúdili na doživotné väzenie. Ani pobyt za mrežami však neznamenal, že sa väzby na komunity pretrhli. Vďaka neobmedzeným volaniam stále svojich nasledovníkov usmerňoval.
„To, že je vo väzení nič nemení. Nebeský otec nám nezoslal iného proroka, takže pokiaľ vieme, prorokom je stále on," hovorí jedna z členiek sekty v dokumente Ver mi: Falošný prorok, ktorý je možné vzhliadnuť na Netflixe.
Keď nie on, tak nikto
Vďaka pobytu vo väzení ho naopak začali brať aj ako mučeníka a jeho moc sa zväčšila. Ľudia o ňom nechceli počuť ani žiadne správy z vonkajšieho sveta, pretože boli presvedčení, že všetko je len klamstvo.
A keďže vo väzení nemohol mať sex on, zakázal ho aj všetkým ostatým.