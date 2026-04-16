Po strate bábätka prestala dúfať. Mamičke po rokoch smútku osud nedoprial jedno, ale rovno päť detí naraz
Syn Lucie Bílej Filip adresoval svojej slávnej mame krásne slová.

Jediný syn Lucie Bílej: Mama ma naučila, že svet nie je ružový a že rodina je základ. Mám ju rád

Patrícia Jarjabková / Nicole Kidman

Nicole Kidman chce byť ako Paťa Jarjabková. Hollywood túži vymeniť za nečakanú životnú cestu

Ilustračná fotografia vygenerovaná umelou inteligenciou / Stylistka Zuzana Kanisová

Slovenky robia stále tú istú chybu. Hviezdna stylistka Kanisová radí, čo si obliecť na svadbu

Ilustračný obrázok

40-ročná chudera, ohováral ju. Známa Slovenka prehovorila o toxickom vzťahu, z ktorého sa nedalo vystúpiť

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

Adela: Maxík nechce sestru vrátiť ani po dvoch mesiacoch. Mysleli sme, že ostaneme len pri jednom dieťati

Veril, že prežije, no všetko sa zrútilo. Pavlovi zostávajú dva mesiace života a hľadá svojho záchrancu

Hádanka.

Za prezývku vďačil kanadským hokejistom. Z tohto chlapčeka vyrástla legenda, ktorá odišla priskoro

Michaela Kocianová / Janka Slačková.

Ktoré Slovenky sú najkrajšie? spýtali sme sa. Umelá inteligencia svojím rebríčkom poriadne prekvapila

Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou

Nemá to budúcnosť, dievča, vravel jej otec. Martinu od Karla Gotta dokázal odohnať až nemecký bulvár

Spomienkové turné ukázalo, že je o skupinu stále záujem.

Angela by ste dnes nespoznali. Takto žijú členovia Kelly Family, ktorých mali na plagátoch aj Slováci

Filip Tůma v seriáli Dunaj, k vašim službám / Nela Pocisková a Filip Tůma

Ďurovčík bol po ich výkone najšťastnejší na svete. Filip Tůma a Nela Pocisková prekvapili mrožím tancom

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho na sto percent a nečakala, čo urobí. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nevyčíta nič

Po strate bábätka prestala dúfať. Mamičke po rokoch smútku osud nedoprial jedno, ale rovno päť detí naraz

— Foto: Instagram @hcahealthcare

Každé z nich si s láskou vybrala ich babička v nebi, hovorí s láskou mamička pätorčiat.

Keď prišla o svoje prvé bábätko, zrútil sa jej svet. Theresa Troiaová z Texasu ako zdravotná sestra vedela, že podobné príbehy sa stávajú, no nikdy neverila, že raz zasiahnu aj ju. Roky po tejto bolestnej skúsenosti sa s myšlienkou materstva už takmer rozlúčila. Potom však prišlo niečo, čo by čakala najmenej – zistila, že osud jej poslal nielen jedno, ale hneď päť „duhových“ detí naraz.

„Bože môj, bože môj, bože môj,“ opakovala do telefónu svojej najlepšej kamarátke v deň, keď sa dozvedela túto správu. Bola v šoku, ale aj plná pokory. S otcom detí už nežila a jej milovaná mama, ktorá by jej bola najväčšou oporou, zomrela pred niekoľkými rokmi.

Ticho pred zázrakom

Theresa vyrastala v početnej rodine – je totiž jednou zo štvorčiat. Ako povedala pre ABC News, jej rodičia dokázali dať každému z detí pocit výnimočnosti. „Mama aj otec sa postarali o to, aby sme sa všetci štyria cítili špeciálne. Hoci sme mali narodeniny v ten istý deň, každý z nás mal vlastnú oslavu a darček,“ spomínala s úsmevom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keď sa dozvedela, že čaká päť detí, v hlave jej vírili stovky otázok. Dokážem všetky nakŕmiť? Budem mať čas na každé z nich tak, ako to dokázala moja mama? Obavy však čoskoro vystriedal pokoj. Tehotenstvo prebiehalo hladko – bez nevoľností, zvracania či opuchov. Ako hovorí, „deväť mesiacov ako odmena“.

Päť malých zázrakov

Tretieho júna tohto roka sa v texaskej nemocnici Las Palmas Medical Center zmenila bežná služba na výnimočný deň. Pôrod pätorčiat bol pre tamojší personál vôbec prvým v histórii. Deti Isabella, Viviana, Kyle, Joseph a Jaxon sa narodili cisárskym rezom v 28. týždni tehotenstva. Napriek nízkej pôrodnej hmotnosti boli všetky v poriadku.

Zaujímavosťou bolo, že hoci zdieľali spoločnú placentu, každý pár mal vlastný plodový vak – sú teda tzv. monochoriálne biamniálne dvojčatá, skrátene „Mo-Bi“. Theresa po pôrode priznala, že sa bála, ako zvládne byť pacientkou a nie zdravotnou sestrou. „Všetko bolo skvele zorganizované. Trochu som sa bála, že nebudem schopná vypnúť moju profesionálnu stránku, ale nakoniec som si svoj deň D skutočne užila,“ dodala.

Dúha po búrke

Päť drobných bábätiek dostalo označenie „duhové deti“ – symbol nového začiatku po búrke, ktorá zobrala prvé, nenarodené dieťa.

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…