To, čo je pre nás samozrejmosť, je pre nich luxus. Samoživiteľka Dominika bojuje za zdravie malého Alexíka
To, čo je pre nás samozrejmosť, je pre nich luxus. Samoživiteľka Dominika bojuje za zdravie malého Alexíka
To, čo je pre nás samozrejmosť, je pre nich luxus. Samoživiteľka Dominika bojuje za zdravie malého Alexíka

Dvojročný Alex.
Dvojročný Alex.

Každý jeden pokrok si vyžaduje obrovské množstvo času, trpezlivosti a úsilia.

Dominika má 22 rokov a väčšinu dní netrávi na ihrisku, ale v čakárňach. Je mamou malého Alexíka, ktorý čoskoro oslávi tri roky. Namiesto príprav na škôlku však rieši rehabilitácie, vyšetrenia a každodenný boj s diagnózami, ktoré zásadne ovplyvnili jeho život. Lekári mu diagnostikovali detskú mozgovú obrnu, epilepsiu a oneskorený psychomotorický vývin. Odvtedy sa ich realita výrazne líši od tej, ktorú žijú iné rodiny s malými deťmi. Na túto náročnú cestu však nemusia zostať sami – aj malá pomoc môže rozhodnúť o tom, aké pokroky sa Alexíkovi podarí urobiť.

Foto: Donio.sk

Nebol tabuľkové dieťa

„Alexík je usmievavé a veľmi statočné dieťa, ktoré by si zaslúžilo bezstarostné detstvo,“ uviedla pre portál Donio jeho mama Dominika. Realita je však iná. Krátko po narodení sa začali objavovať prvé komplikácie, ktoré postupne dostali aj svoje pomenovanie. Alexíkov vývin od začiatku neprebiehal tak, ako by mal a mozgovej obrne a epilepsii sa časom pridali aj ďalšie zdravotné problémy. „Alexík teda od malička nebol ‚tabuľkové’ dieťa a jeho vývin je výrazne ovplyvnený,“ opísala Dominika.

Kým iné deti v jeho veku objavujú svet na ihriskách a pripravujú sa na prvé dni v škôlke, Alexík trávi väčšinu času na rehabilitáciách a vyšetreniach. Veci, ktoré sú pre väčšinu rodín samozrejmosťou, sú pre nich veľkou výzvou.

Foto: Donio.sk

Matka samoživiteľka

„Jeho malé telíčko ho neposlúcha tak, ako by malo. Každý jeden pokrok si vyžaduje obrovské množstvo času, trpezlivosti a úsilia,“ vysvetlila mama, ktorá vie, že práve pravidelné cvičenia sú pre Alexíka kľúčové. Podľa odporúčaní odborníkov by ich mal absolvovať niekoľkokrát do týždňa. Jedna hodina rehabilitácie však stojí 50 eur, čo v praxi znamená približne 600 eur mesačne.

Na všetko pritom Dominika zostala sama. So synom žijú z jedného príjmu – rodičovského príspevku, ktorý sotva pokryje základné výdavky.

