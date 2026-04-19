Na galavečer prišla vo veciach za 30 eur, aj tak ohúrila. Hana Gregorová pripravila pre kolegov prekvapenie
Herečka je známa tým, že na sebe nemusí mať drahé a nákladné oblečenie.
Na posledný priamy prenos obľúbenej tanečnej šou Let´s Dance prišla Hana Gregorová aj so svojím o vyše 30 rokov mladším partnerom Ondřejom Koptíkom. Na červenom koberci sa predviedla v čierno-bielom prevedení, keď si obliekla elegantné čierne nohavice, jednoduché biele tričko a čierne sako so striebornou aplikáciou.
Jej outfit pôsobil luxusne a nik by neuhádol, že stál pár eur. Herečka totiž v rozhovore pre Plus Jeden Deň prezradila, že po ňom siahla vo výpredaji. Do bratislavskej Incheby však Hana Gregorová nešla naprázdno, ale pre svojich kolegov a kamarátov si pripravila nečakané prekvapenie.
Nemohla to tam nechať
Obľúbená herečka sa nikdy netajila tým, že si nepotrpí na drahé a okázalé róby, ale že si pokojne na seba dá aj šaty od Číňana. V takých sa predviedla hneď v úvode Let´s Dance a v nedávnom šiestom kole súťaže opäť raz ukázala, že štýl nemusí stáť majetok. Ako totiž priznala, na sebe mala outfit z výpredaja.
„Sako mám z výpredaja asi za desať eur. To som tam nemohla nechať, to uznáte,“ prezradila s úsmevom Hana Gregorová a dodala: „A nohavice ani neviem odkiaľ. Tiež to nie je žiadna drahota. Dohromady, myslím si, že mám na sebe tak za 30 eur,“ uviedla ďalej známa slovenská herečka, ktorá do Incheby neprišla s prázdnymi rukami.