Odhalili povolania, ktoré vás chránia pred demenciou. Práca pod tlakom nemusí byť vždy na škodu
Sťažujete sa na stres v práci? Možno práve vďaka nemu si chránite svoj mozog.
Každé ráno ten istý kolotoč. Termíny, e-maily, nekonečné úlohy a tlak, ktorý sa zdá byť niekedy neúnosný. Mnohí ľudia odchádzajú z práce vyčerpaní a s pocitom, že stres im pomaly, ale isto škodí. Najnovšie zistenia však naznačujú, že nie vždy to musí byť tak.
Ako informuje Daily Mail, odborníci upozorňujú na prekvapivú súvislosť medzi pracovným nasadením a zdravím mozgu. To, čo nás počas dňa stojí veľa energie, môže mať v dlhodobom horizonte aj pozitívny efekt.
Mentálny tréning
Neurológovia upozorňujú, že zamestnanie neovplyvňuje len kariéru či výšku výplaty. Dôležitú rolu môže zohrávať aj pri tom, ako bude náš mozog fungovať v starobe. Každodenné riešenie problémov, rozhodovanie a zvládanie tlaku totiž predstavujú akýsi prirodzený tréning.
„Mnohé štúdie naznačujú, že ak ľudia počas svojho života pracujú v zložitých zamestnaniach, majú nižšiu pravdepodobnosť vzniku demencie v neskoršom veku,“ uviedol Jinshil Hyun, odborný asistent neurológie na Albert Einstein College of Medicine.
Podľa vedcov sú pre mozog prospešné najmä profesie, ktoré si vyžadujú sústredenie, rýchle rozhodovanie či komunikáciu s ľuďmi. Práve takéto prostredie dokáže udržiavať kognitívne schopnosti v kondícii aj po rokoch.