Zlodej sa vlámal do domu majstra bojových umení. Kládol odpor, no Jozef ho rýchlo spacifikoval
Udalosť sa stala v rodinnej zástavbe na popradskom sídlisku Západ.
Keď sa dvadsaťročný mladík pokúsil v nočných hodinách vlámať do jedného z rodinných domov na sídlisku Západ v Poprade, netušil, že jeho pokus bude mať rýchly koniec. Ako totiž informuje portál noviny.sk, v susednom dome býva elitný majster bojových umení, ktorý podozrivé zvuky išiel skontrolovať a prekvapeného zlodeja tak okamžite spacifikoval.
Dlhoročný bojovník
Podľa informácií Televízie JOJ počul v noci majster bojových umení Jozef Lenčéš aj s manželkou búchanie na dvere ich domu, vyšiel teda von pozrieť, že čo sa deje. „Tam som našiel mladého chlapca, ktorý sa mi snažil dostať do domu. Tak som ho vykázal. V podstate som ho vykázal z pozemku až pred dom,“ uviedol s tým, že o pár minút sa podozrivé zvuky ozvali z domu odvedľa.
A vlámačom bol opäť rovnaký mladík. „Zobral som baterku a išiel som sa pozrieť, čo ten mladý pán tam vyvádza. Našiel som ho v kuchyni. Kládol mi taký trošku aktívny odpor,“ opisoval situáciu Jozef Lenčéš, ktorý v minulosti pôsobil vo viacerých elitných vojenských zložkách a bojovým umeniam sa venuje už dlhé roky.