Kristína bola majsterkou sveta, teraz učí telocvik: Deti chcem naučiť disciplínu. Ja už som dosiahla všetko
Kristína bola majsterkou sveta, teraz učí telocvik: Deti chcem naučiť disciplínu. Ja už som dosiahla všetko
Trénovanie a učenie majú veľa spoločného, vraví Kristína
Trénovanie a učenie majú veľa spoločného, vraví Kristína

Kristína Juricová je trojnásobná majsterka sveta a päťnásobná majsterka Európy vo fitnes.

Päťnásobná majsterka Európy, trojnásobná majsterka sveta a absolútna majsterka sveta vo fitnes Kristína Juricová učí na základnej škole v Trenčíne a svoju novú prácu si užíva plnými dúškami. Asi nebude prekvapením, že predmet, ktorému sa venuje, je telesná výchova. O športe, kariére aj o nových začiatkoch sa rozrozprávala v rozhovore pre DOBRÉ NOVINY. S Kristínou Juricovou sa zhovárala Mária Jakúbeková.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V rozhovore s Kristínou Juricovou sa dozviete:

  • čo ju priviedlo za katedru,
  • ako vyučuje telesnú výchovu,
  • ako sa jej s novým povolaním zmenil život,
  • ako vníma súčasné deti.

Čo priviedlo majsterku sveta vo fitnes za školskú katedru? Vždy ste chceli byť učiteľkou?

Už na strednej škole som si uvedomila, že si neviem predstaviť robiť niečo iné ako povolanie, ktoré bude spojené so športom. V tom čase som aktívne súťažila, takže rozhodnutie ísť na fakultu telesnej výchovy a športu bolo pre mňa prirodzené. Pravdupovediac, nebola som si však istá, či po škole naozaj skončím pri učení, predsa len, nie je to povolanie, ktoré by človek robil pre peniaze.

Počas vysokej školy som začala trénovať vo fitnes centre klientky, ale aj detičky gymnastiku a zistila som, že ma to naozaj napĺňa. Vlastne v tom čase som pochopila, že učenie a trénovanie majú veľa spoločného – v oboch prípadoch ide o trpezlivosť, podporu a hľadanie cesty, ako v niekom prebudiť to najlepšie. Takže áno, dá sa povedať, že učiteľstvo ku mne prišlo prirodzene a som rada, že som sa na túto cestu dala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učíte telesnú výchovu. Vyučujete ju inak ako za našich čias? Bežná prax, akú si pamätám, bola, že učiteľ/učiteľka telesnej výchovy chodil/a po škole celý deň v šušťákovej súprave a v živote sme ho/ju nevideli urobiť ani jeden drep. To asi nebude váš štýl...

Učím telesnú výchovu a snažím sa, aby hodiny boli pestré, zábavné a aby sa na nich každý cítil dobre. Aj ten, komu šport nejde úplne ľahko a prirodzene. Snažím sa deťom ukázať, že pohyb nie je len o výkone, ale hlavne o upevňovaní zdravia, radosti, či rešpektujúcom správaní a spolupráci.

A čo sa týka šušťákových súprav, áno, myslím, že sa takí učitelia ešte nájdu. Ja preferujem skôr legíny a mikiny (smiech). Som rozhodne ten typ učiteľky, ktorá nemá problém vykonať ukážku či zapojiť sa do nejakej hry s deťmi. Často tak končím hodinu s pocitom, že mám za sebou plnohodnotný tréning (úsmev).

Využívate poznatky z fitnes sveta pri výuke?

