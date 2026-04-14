Babička vo Zvolene prerátavala drobné na zaplatenie nákupu. Gesto neznámeho muža ukazuje, že ľudskosť nevymrela
Príhoda zo supermarketu dojala ľudí na sociálnych sieťach.
Hovorí sa, že žijeme v ťažkej dobe, v ktorej sa ľudskosť stáva neznámym pojmom. Udalosť zo Zvolena však ukazuje, že to nemusí byť celkom pravda a to, či sa ľudskosť naozaj vytratí, záleží len na nás.
Posledné drobné
Na príbeh upozornila pani Janka vo zvolenskej skupine na sociálnej sieti, ktorá pracuje v jednom z tamojších supermarketov. „Dnes prišla jedna staršia pani, ktorá mi hneď oznámila, že má len osem eur a ak by jej nevyšli peniaze na šľahačku, tak ju nechá na pokladni,“ píše pani Janka v príspevku, ktorý si vyslúžil veľkú pozornosť.
Pani mala skromný nákup – dve žemličky, dve paštéty a šľahačka ju aj napriek tomu vyšli na viac ako päť eur. Babička vtedy začala rátať svoje drobné mince.
Dojímavé gesto
„Mala som v úmysle jej doplatiť to, čo by jej chýbalo, ale pán, ktorý stál s manželkou za ňou, mi hneď povedal, aby som dala úhradu kartou,“ opisuje, ako neznámy človek napokon zaplatil nákup pani, ktorú nepoznal.