Nikto ju nenútil a prišla dobrovoľne. Britney Spears po páde na dno urobila dôležitý krok
Speváčka dostala nečakanú podporu aj od bývalého manžela Kevina.
„Uvedomila si, že klesla na dno,“ prezradil zdroj blízky popovej ikone Britney Spears. Speváčka podľa ľudí z jej okolia dospela k zásadnému rozhodnutiu – dobrovoľne nastúpila na liečenie a rozhodla sa postaviť čelom problémom, ktoré už nešlo ignorovať.
Nikto ju nenútil
Všetko vyvrcholilo začiatkom marca, keď ju polícia zadržala pre podozrenie z jazdy pod vplyvom alkoholu a drog. Podľa svedkov jazdila nebezpečne, kľučkovala medzi pruhmi a išla vysokou rýchlosťou. Ako informoval magazín People, po zatknutí bola veľmi rozrušená, plakala a cítila sa zahanbene. Práve tento moment sa stal zlomovým a viedol ju k tomu, aby vyhľadala pomoc.
Podľa viacerých zdrojov nešlo o rozhodnutie, ktoré by jej niekto nanútil. Práve naopak. Speváčka si uvedomila, že potrebuje pomoc, a sama sa rozhodla postaviť čelom svojim problémom. „Je to jej vlastná voľba. Chce dať svoje duševné zdravie na prvé miesto,“ uviedol zdroj z jej okolia.
Nečakaná podpora
Veľkú úlohu v tomto kroku zohrali aj dvaja najdôležitejší ľudia v jej živote – synovia Sean a Jayden. Práve oni jej mali otvorene povedať, že chcú, aby bola v poriadku. „Jej synovia zohrali veľkú úlohu v tom, že nastúpila na liečenie. Chcú len, aby bola zdravá,“ uviedol zdroj pre magazín People. Po zatknutí trávila Britney Spears so synmi viac času a práve rodina jej začala dávať pocit stability, ktorý jej v posledných rokoch chýbal. Speváčka dostala podporu aj z nečakanej strany, od jej bývalého manžela Kevina, s ktorým sa v minulosti nerozišli práve v najlepšom.