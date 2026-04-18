Odmietli jej dať recept, tak experimentovala. Nakladaný encián Zdeny Studenkovej nadchne vaše návštevy
Na prípravu tejto pochúťky vám bude stačiť len pár surovín.
Variť sa naučila už ako tínedžerka, a vďaka tomu sa v kuchyni nikdy nestratila. Herečka Zdena Studenková je svojím kulinárskym umením dobre známa. Stavia na overené postupy, no nebojí sa ani experimentovať a dôkazom toho je napokon aj jej verzia nakladaného enciánu.
Dobré jedlo spája
„Pre mňa je varenie veľmi upokojujúca záležitosť. Zároveň je príprava dobrého jedla dôležitá pre rodinnú súdržnosť. Aj dnes, hoci sme s Brankom len dvaja, pokiaľ je to možné, raňajkujeme spolu, ak sa to dá, obedujeme a večeriame spolu. Pre mňa je to rituál, ktorý je naozaj potrebný, lebo dobré jedlo spája,“ vysvetlila herečka pre magazín Život.
K vareniu ju priviedla jej babička, na ktorú má dodnes krásne spomienky a aj preto si potrpí na domácu stravu. Čas strávený za sporákom jej teda nerobí najmenší problém. Na svojom konte má navyše viacero kuchárskych kníh, v ktorých sa podelila o množstvo tipov z vlastnej kuchyne a nechýba medzi nimi ani táto jednoduchá, no vďačná pochúťka.
„Nakladaný encián som prvý raz ochutnala na jednej silvestrovskej párty. Šéfkuchár mi však za žiadnu cenu nechcel prezradiť recept. Zostala som teda odkázaná na svoje chuťové bunky a ochutnávala som dovtedy, kým sa mi nepodarilo prísť na to, čo všetko tento recept obsahuje. Je vhodný, ak čakáte hostí a chystáte bufetové stoly či studené misy. Určite hostí zaujme,“ napísala k svojmu receptu.