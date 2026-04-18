Otec ťažko prijal, že to ryšavé zubaté je jeho dcéra. Táňa Pauhofová sa roky bála spýtať, či je pekná
Otec ťažko prijal, že to ryšavé zubaté je jeho dcéra. Táňa Pauhofová sa roky bála spýtať, či je pekná
Matúš Kvietik.

Slávny dedo ho videl v pekelnom absťáku. Matúš Kvietik víťazí v boji, ktorý vyzeral byť vopred prehratý

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Janka z Československa sa vydala za sultána. O mužovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Asfaltové jazero na severnom Považí láka zvedavcov. Počas slnečných dní sa tam odohrávajú pozoruhodné veci

Hádanka.

Ešte sa ani nenarodil a už vedeli, čo z neho bude. Známy Slovák svojím talentom ohúril aj v zahraničí

Rozália Lakatosová / Starí rodičia.

Zobral to niekto iný, oklamali ju, pretože bola Rómka. Rozália zlomila predsudky svojou pracovitosťou

Syn Lucie Bílej Filip adresoval svojej slávnej mame krásne slová.

Jediný syn Lucie Bílej: Mama ma naučila, že svet nie je ružový a že rodina je základ. Mám ju rád

Ilustračná fotografia vygenerovaná umelou inteligenciou / Stylistka Zuzana Kanisová

Slovenky robia stále tú istú chybu. Hviezdna stylistka Kanisová radí, čo si obliecť na svadbu

Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou

Nemá to budúcnosť, dievča, vravel jej otec. Martinu od Karla Gotta dokázal odohnať až nemecký bulvár

Michaela Kocianová / Janka Slačková.

Ktoré Slovenky sú najkrajšie? spýtali sme sa. Umelá inteligencia svojím rebríčkom poriadne prekvapila

Filip Tůma v seriáli Dunaj, k vašim službám / Nela Pocisková a Filip Tůma

Ďurovčík bol po ich výkone najšťastnejší na svete. Filip Tůma a Nela Pocisková prekvapili mrožím tancom

Táňa Pauhofová vo filme Kruté radosti / S manželom Jonatánom — Foto: Promo fotografie Kruté radosti (Alef film); Instagram - tana_pauhofova_official

Otcov humor bol skôr láskavý. No to, že jej dal prezývku podľa príšery z Pána prsteňov, jej na sebavedomí nepridávalo.

Keď mali na základnej škole súťaž Miss, dievčatá sa zapisovali na lístočky a tajne sa hlasovalo. Táňa Pauhofová sa prišla pozrieť, ako sa jej darí a ostala v šoku. Jej meno tam vôbec nebolo. Z dievčatka, ktoré prezývali „mrkva“, vyrástla jedna z najvýraznejších slovenských herečiek, no otvorene hovorí, že cesta k sebaprijatiu bola dlhá. Za jej úspechom totiž nestojí len talent, ale aj prísna výchova, disciplína, pochybnosti o sebe a odvaha zostať zraniteľná.

Ryšavé zubaté

Keď sa narodila, jej otec vraj dúfal, že príde na svet „Sandokan“. Namiesto vysnívaného syna sa mu však narodila ryšavá dcéra. „Ale pomerne rýchlo si na mňa zvykol, mal ma rád, a potom mu už nič iné neostávalo, len prijať, že to ryšavé zubaté je jeho. Ale spôsob výchovy bol naozaj taký skôr pre chlapca,“ spomínala Táňa Pauhofová v šou Jána Krausa. Aj preto ju od detstva viedli skôr k tomu, čo sa tradične pripisovalo chlapcom.

Zuzana Porubjaková našla šťastie pri Jurajovi. Vľavo s kolegyňou Zuzkou Šebovou Kubovčíkovou.
Prečítajte si tiež: Keď zaskakovala za Pauhofovú, spoznala osudovú lásku. Zuzanu Porubjakovú očaril pohodový dobrák Juraj

„Podporoval ma v takých skôr chlapčenských veciach. Napríklad keď som mala šesť rokov, doma sa pestovalo, že máme chodiť na nejaký šport alebo sa niečomu venovať. Na výber bol balet alebo karate. Samozrejme, že karate bolo jasná voľba,“ priznala s úsmevom.

Prezývky od otca

Aj keď ju otec podporoval, nevyhol sa ani poznámkam na jej vzhľad. Ako sama dnes hovorí, bol to skôr láskavý humor, no na sebavedomí jej to nepridávalo. „Volal ma najprv Mariangela, lebo sme vyrastali na Fantozzim. Tak ma volalo celé detstvo. A potom plynule prešiel na Smeagola,“ spomínala Táňa Pauhová.

Postava Smeagola, známa aj ako Glum z Pána prsteňov, je pritom všetko, len nie obraz klasickej krásy – vychudnutá, kostnatá bytosť s veľkými očami, vystúpenými zubami a neupraveným vzhľadom. Pre dieťa, ktoré si ešte len budovalo vzťah k sebe samej, to mohlo byť mimoriadne devastačné. Aj preto si Táňa Pauhofová veľmi skoro prestala klásť otázku, či je pekná.

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…