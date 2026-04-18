Otec ťažko prijal, že to ryšavé zubaté je jeho dcéra. Táňa Pauhofová sa roky bála spýtať, či je pekná
Otcov humor bol skôr láskavý. No to, že jej dal prezývku podľa príšery z Pána prsteňov, jej na sebavedomí nepridávalo.
Keď mali na základnej škole súťaž Miss, dievčatá sa zapisovali na lístočky a tajne sa hlasovalo. Táňa Pauhofová sa prišla pozrieť, ako sa jej darí a ostala v šoku. Jej meno tam vôbec nebolo. Z dievčatka, ktoré prezývali „mrkva“, vyrástla jedna z najvýraznejších slovenských herečiek, no otvorene hovorí, že cesta k sebaprijatiu bola dlhá. Za jej úspechom totiž nestojí len talent, ale aj prísna výchova, disciplína, pochybnosti o sebe a odvaha zostať zraniteľná.
Ryšavé zubaté
Keď sa narodila, jej otec vraj dúfal, že príde na svet „Sandokan“. Namiesto vysnívaného syna sa mu však narodila ryšavá dcéra. „Ale pomerne rýchlo si na mňa zvykol, mal ma rád, a potom mu už nič iné neostávalo, len prijať, že to ryšavé zubaté je jeho. Ale spôsob výchovy bol naozaj taký skôr pre chlapca,“ spomínala Táňa Pauhofová v šou Jána Krausa. Aj preto ju od detstva viedli skôr k tomu, čo sa tradične pripisovalo chlapcom.
„Podporoval ma v takých skôr chlapčenských veciach. Napríklad keď som mala šesť rokov, doma sa pestovalo, že máme chodiť na nejaký šport alebo sa niečomu venovať. Na výber bol balet alebo karate. Samozrejme, že karate bolo jasná voľba,“ priznala s úsmevom.
Prezývky od otca
Aj keď ju otec podporoval, nevyhol sa ani poznámkam na jej vzhľad. Ako sama dnes hovorí, bol to skôr láskavý humor, no na sebavedomí jej to nepridávalo. „Volal ma najprv Mariangela, lebo sme vyrastali na Fantozzim. Tak ma volalo celé detstvo. A potom plynule prešiel na Smeagola,“ spomínala Táňa Pauhová.
Postava Smeagola, známa aj ako Glum z Pána prsteňov, je pritom všetko, len nie obraz klasickej krásy – vychudnutá, kostnatá bytosť s veľkými očami, vystúpenými zubami a neupraveným vzhľadom. Pre dieťa, ktoré si ešte len budovalo vzťah k sebe samej, to mohlo byť mimoriadne devastačné. Aj preto si Táňa Pauhofová veľmi skoro prestala klásť otázku, či je pekná.