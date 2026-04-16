Aj ona je závislá od sprejov do nosa. Vedkyňa Lenka odporúča, aby ste v lekárni počúvli dôležitú radu
Biochemička Lenka Hrobárová / Ilustračná fotografia — Foto: Instagram - @_skumavka_; Freepik

Mozog aj pľúca majú vraj pocit, že sa zadusia.

„Ja som závislá. Toto je moja každodenná realita už niekoľko rokov,“ povedala vo videu populárna vedkyňa a pred sebou mala desiatky balení kvapiek do nosa. Biochemička Lenka Hrobárová, ktorá je na Instagrame známa ako Skúmavka, upozornila na obrovský problém, s ktorým sa stretáva mnoho Slovákov – závislosť od nosových kvapiek či sprejov dokáže potrápiť nielen peňaženky, ale najmä zdravie. Video, ktorým otvorila dôležitú tému, si pozrelo už vyše 300-tisíc ľudí a mnohí priznali, že majú rovnaký problém.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bunky sú čoraz unavenejšie

„Bez kvapiek do nosa sa nepohnem z domu a ak aj áno, moje prvé kroky vedú do lekárne. A nie je to lacný špás. Napríklad niekde som prišla a zistila som, že nemám tie kvapky, tak som celý čas bola potom vlastne taká nesvoja, v strese, že teraz nebudem vedieť dýchať. Idem hľadať tú lekáreň,“ povedala otvorene Lenka Hrobárová a vysvetlila, ako funguje závislosť od takzvaných dekongestív, ktoré by mali primárne fungovať ako pomoc a nie ako droga.

Ilustračný obrázok. / Doktorka vysvetľuje, ako správne používať nosný sprej.
„Keď máš upchatý nos, paradoxne za to nemôže sopeľ, ale tvoj vlastný nos – tvoja sliznica nosa je veľmi bohato prekrvená. Akonáhle sem prídu baktérie alebo alergény, spustí sa imunitná odpoveď, ktorá zariadi vyplavenie látok, ktoré ti tieto cievky roztiahnu, zmenia ich priepustnosť a nastáva opuch. Vtedy máš pocit upchatého nosa,“ opísala moment, keď mnohí z nás siahajú po sprejoch alebo kvapkách, ktoré sľubujú okamžitú úľavu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Účinná látka nosových sprejov je takzvané dekongestívum a jeho úlohou je nasadať na adrenergné receptory na cievkach nosa, čoho výsledkom je, že sa tieto cievky stiahnu a sliznica odpuchne. Ak to budeš ale opakovať, tvoje bunky sliznice budú z neustálej stimulácie unavené a postupne začnú počet receptorov znižovať,“ vysvetľovala biochemička. Človek vtedy potrebuje stále viac a viac kvapiek, aby látka našla aspoň nejaké receptory. „A závislosť je na svete,“ priznala expertka.

Hrozí operácia

Závislosť môže byť fyzická aj psychická – už pri úplne drobných náznakoch upchatia nosa môže človek siahnuť po kvapkách, pritom ich nepotrebuje. „Môj mozog a moje pľúca majú pocit, že sa zadusia,“ popísala svoju vlastnú skúsenosť Lenka Hrobárová, ktorá veľmi dobre vie, ako si týmto zlozvykom škodí.

„Možno to neznie až ako taký problém, kým si neuvedomíš, že neustálym sťahovaním cievok nosa znemožňuješ príchod krvi, živín a kyslíka k tvojej sliznici. Bunky sliznice tak úplne odumierajú a postupne ich nahrádza väzivo, ktoré úplne upchá nos. Jediným riešením je ísť pod skalpel,“ vysvetlila expertka, ktorá sa rozhodla, že si od kvapiek odvykne. Spolu s ďalšími odborníkmi sa podelila o účinné rady, ako sa dostanete von z tejto nezvyčajnej závislosti.

