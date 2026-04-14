Život bez nich si už nedokážeme predstaviť. Toto je päť významných vynálezov, za ktoré vďačíme ženám
Ilustračné foto / Mellita Bentz.
Foto: Freepik.com/wirestock, Wikimedia Commons/Unknown author

Dnes si už život bez týchto vecí nevieme ani len predstaviť.

Dlho nedisponovali ani volebným právom a pred pár storočiami by ste medzi ženami márne hľadali napríklad lekárky. V minulosti sa dokonca nemohli zúčastňovať ani vedeckých výskumov. Tie roky sú už, našťastie, dávno za nami - a vedkyniam a inovátorkám dnes vďačíme napríklad za týchto päť vynálezov, ktoré robia naše životy pohodlnejšími.

5. Kávový filter

Kedy ste naposledy mali v poslednom dúšku kávy plné ústa kávovej usadeniny? Frustrovaná týmto (v tom čase bežným) javom a unavená z čistenia usadeniny zo svojej kanvice, podnikateľka Melitta Bentz sa rozhodla nájsť lepší spôsob varenia tohto obľúbeného nápoja.

Vyrazením otvorov do dna starej kanvice a položením kusu pijavého papiera na vrch sa zrodil papierový kávový filter a prekvapkávaná káva. V roku 1908 získala nemecký patent a založila spoločnosť Melitta, po ktorej je pomenovaná a ktorá funguje dodnes.

4. Umývačka riadu

Za umývačku riadu, ktorú v súčasnosti nájdete už hádam v každej domácnosti, môžete poďakovať Josephine Cochrane zo štátu Ohio. Pochádzala z rodiny inžinierov a inovátorov a navrhla prvú komerčne úspešnú umývačku riadu po tom, čo jej zamestnanci pri umývaní poškodili priveľa jemného porcelánu.

V roku 1886 získala americký patent a založila spoločnosť (dnes súčasť KitchenAid, pozn. red.) na výrobu a predaj svojich strojov, ktorých popularita v domácnostiach v 50. rokoch 20. storočia enormne vzrástla. Cochrane bola v roku 2006 uvedená do Národnej siene slávy vynálezcov.

3. Technológia bezdrôtového prenosu

Filmová hviezda a rakúska emigrantka Hedy Lamarr sa spojila so skladateľom Georgom Antheilom, aby počas druhej svetovej vojny vyvinuli rádiový navádzací systém pre spojenecké torpéda.

