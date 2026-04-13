Keď skočil z bratislavského mosta, uľavilo sa jej. Schelingerova láska vedela, že sa rúti do záhuby
Keď skočil z bratislavského mosta, uľavilo sa jej. Schelingerova láska vedela, že sa rúti do záhuby
Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou

Nemá to budúcnosť, dievča, vravel jej otec. Martinu od Karla Gotta dokázal odohnať až nemecký bulvár

Filip Tůma v seriáli Dunaj, k vašim službám / Nela Pocisková a Filip Tůma

Ďurovčík bol po ich výkone najšťastnejší na svete. Filip Tůma a Nela Pocisková prekvapili mrožím tancom

Róbert Bezák.

Keď spadol do tmavej jamy, opustil bufetové kresťanstvo. Róbert Bezák vie, že vyletel privysoko

Michaela Kocianová / Janka Slačková.

Ktoré Slovenky sú najkrajšie? spýtali sme sa. Umelá inteligencia svojím rebríčkom poriadne prekvapila

Írska speváčka je už na scéne 40 rokov a stále vypredáva albumy.

Zamilovať sa a vydať je to najhoršie, čo by sa mi mohlo stať. Írska diva Enya roky žije na mačacom zámku

Michaela Kocianová / Janka Slačková.

Ktoré Slovenky sú najkrajšie? spýtali sme sa. Umelá inteligencia svojím rebríčkom poriadne prekvapila

Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou

Nemá to budúcnosť, dievča, vravel jej otec. Martinu od Karla Gotta dokázal odohnať až nemecký bulvár

Spomienkové turné ukázalo, že je o skupinu stále záujem.

Angela by ste dnes nespoznali. Takto žijú členovia Kelly Family, ktorých mali na plagátoch aj Slováci

Filip Tůma v seriáli Dunaj, k vašim službám / Nela Pocisková a Filip Tůma

Ďurovčík bol po ich výkone najšťastnejší na svete. Filip Tůma a Nela Pocisková prekvapili mrožím tancom

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho na sto percent a nečakala, čo urobí. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nevyčíta nič

Michaela Kocianová / Janka Slačková.

Ktoré Slovenky sú najkrajšie? spýtali sme sa. Umelá inteligencia svojím rebríčkom poriadne prekvapila

Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.

Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou

Nemá to budúcnosť, dievča, vravel jej otec. Martinu od Karla Gotta dokázal odohnať až nemecký bulvár

Vladimír Weiss mladší s mamou.

Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť

Spomienkové turné ukázalo, že je o skupinu stále záujem.

Angela by ste dnes nespoznali. Takto žijú členovia Kelly Family, ktorých mali na plagátoch aj Slováci

Keď skočil z bratislavského mosta, uľavilo sa jej. Schelingerova láska vedela, že sa rúti do záhuby

Jiří Schelinger a Jitka Poledňáková Schelingerová. — Foto: Wikimedia commons (Archív Milana Schelingera)

Košeľu, ktorú nechal v koši, nikdy nevyprala.

Bolo pondelkové ráno 13. apríla 1981 a v Prahe sa deň začínal celkom obyčajne, až nepríjemne ticho. Milan Schelinger ešte netušil, že o pár hodín sa jeho život rozdelí na „pred“ a „po“. Vedel len, že sa v ňom niečo láme, že ho zvnútra zviera nepokoj, ktorý nevie pomenovať. „V to pondelkové ráno som nič nevedel, ale mal som nejaké tušenie. Išiel som k holičovi a tie svoje dlhé vlasy som si nechal ostrihať úplne na vojaka. Aby sa so mnou niečo dialo. Nevedel som, čo mám robiť,“ spomínal neskôr. Bol to zvláštny impulz, nepochopiteľné vnútorné pnutie, akoby sa v ňom niečo lúčilo skôr, než sa to naozaj stalo. Až potom prišla správa, ktorú už nebolo možné zvrátiť. Jeho starší brat, Jiří Schelinger, muž s nezameniteľným chrapľavým hlasom, v tú noc v Bratislave zmizol pod hladinou Dunaja. A nič už nebolo ako predtým.

Jiří Schelinger. Foto: Wikimedia commons (Archív Milana Schelingera)

Demonštratívna samovražda

Príbeh dvoch bratov začal tak tesne, že sa takmer nedal rozdeliť na dva samostatné životy. „On bol starší o 11 mesiacov. Mamička si sotva odbila šestonedelie a už v tom zase lietala, takže sme vyrastali ako rovesníci,“ spomínal mladší brat Milan v relácii 13. komnata. „Ako starší ma, samozrejme, ťahal. On mal vždy nápad a ja som sekundoval. Ako Watson Holmesovi,“ smial sa. Lenže ani v tomto blízkom spojení nechýbala hierarchia. „Ten syndróm staršieho a mladšieho brata je jednoducho daný. Bola tam určitá nadvláda,“ priznal Milan a s úsmevom dodal: „Raz mi narval otcove špinavé ponožky do úst.“

Naďa Urbánková / Libuše Šafránková a Josef Abrhám
Prečítajte si tiež: O životnú lásku ju pripravila Popoluška. Naďu Urbánkovú znásilnil otec a prišla o všetko, no nezlomilo ju to

Kým Milan bol pokojnejší, Jiří Schelinger bol od začiatku nespútaný živel. Už ako tínedžer podľahol rockovej hudbe, búril sa proti pravidlám a často sa dostával do problémov. Ako 18-ročný skončil vo väzbe po krádeži, no aj odtiaľ sa dostal spôsobom, ktorý presne vystihoval jeho život – riskom, ktorý mohol dopadnúť akokoľvek. „Tam mu muklovia poradili, aby urobil demonštratívnu samovraždu. Nech si podreže ruky a že získa modrú a že sa dostane z basy. Tak sa z basy dostal do blázinca, ale mal modrú knižku, nešiel na vojnu a mohol robiť muziku,“ opísal Milan a práve hudba sa stala bratovým únikom aj osudom.

Bratia Schelingerovci.
Bratia Schelingerovci. Foto: Wikimedia commons (Archív Milana Schelingera)

Nebol jej verný

V Prahe sa Jiří Schelinger postupne vypracoval z kulisáka v divadle až na speváka, ktorého hlas si nebolo možné pomýliť. Ľudia ho milovali, ženy obdivovali, no jeho súkromie pripomínalo skôr rozbúrené more než pokojný prístav. Jeho prvé manželstvo s Alenou bolo od začiatku poznačené rozdielmi aj jeho povahou. Vedela, že jej nebude verný, no snažila sa vydržať, pretože bola staršou a dokonca mamou dvoch detí.

Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou
Prečítajte si tiež: Nemá to budúcnosť, dievča, vravel jej otec. Martinu od Karla Gotta dokázal odohnať až nemecký bulvár

„Tolerovala som aj jeho nálady. Keď mal spievať Holubí dům, nebol nadšený, ale povedala som mu, že je to naozaj pekná pesnička. Oveľa horšie prežíval, keď mal spievať Což takhle dát si špenát. Od zlosti alebo zúfalstva ostrihal nožnicami všetky kvety, ktoré sme mali doma. Nebolo to s ním jednoduché, ale keď odišiel, nastalo najhoršie obdobie môjho života. Dokonca som navštevovala psychiatra,“ priznala pre PLUS 7 DNÍ.

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…