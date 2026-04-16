40-ročná chudera, ohováral ju. Známa Slovenka prehovorila o toxickom vzťahu, z ktorého sa nedalo vystúpiť
Janka chce svojou otvorenou spoveďou motivovať aj iné ženy a dievčatá, aby sa z toxického vzťahu nebáli odísť.
„Ja som bola totálne lojálna a verila som v čistú lásku...,“ priznáva sklamane Janka Kočišová alias JankaTopanka, keď hovorí o bývalom partnerovi. Známa stylistka a influencerka, ktorú na sociálnych sieťach sledujú desaťtisíce fanúšikov, si aktuálne prechádza veľmi náročným obdobím, o ktorom sa rozhodla prehovoriť aj verejne. Svojou spoveďou by totiž rada motivovala iné ženy k tomu, aby sa nebáli skoncovať s toxickým vzťahom, aký mala i ona.
Sympatická plavovláska a jej partner navonok pôsobili priam idylicky, za zatvorenými dverami to však už bola celkom iná pesnička. Mladší východniar ukázal vo vzťahu po čase svoju pravú tvár, partnerke sa posmieval, ponižoval ju a napokon vraj došlo aj k tomu najhoršiemu - fyzickým útokom. Svoje agresívne konanie sa vždy potom snažil ospravedlniť kvetmi a slovami, ako veľmi ho to mrzí. A Janka mu odpustila. Keď sa však nakoniec dozvedela o jeho nevere a dvojakom živote, láske s manipulátorom sa rozhodla urobiť rázny koniec. Napriek tomu, že to na jej duši zanechalo hlboké stopy a bude musieť vyhľadať odbornú pomoc, podľa vlastných slov na lásku nezanevrela a stále v ňu verí.
Inšpirovala ju móda
Janka Kočišová je verejnosti známa najmä ako stylistka a influencerka JankaTopanka, ktorá má na sociálnych sieťach viac ako 45-tisíc fanúšikov. K tvorbe obsahu na internete ju podľa vlastných slov inšpirovala móda, ktorá bola vždy jej veľkou vášňou.
„V čase, keď ešte Instagram ani žiadna platforma nebola určená na marketing, som si tvorila obsah zo srdca, postovala svoje outfity ako zahraničné blogerky, ktoré som v tom čase sledovala a veľmi sa mi to páčilo. Nejako som sa potrebovala kreatívne činiť a toto mi prišlo ako dobrý začiatok a takisto odrazový mostík. Netušila som, že to niekedy bude mať zmysel,“ prezradila Janka, ako to celé začalo, v rozhovore pre startitup.sk.
Zvyknutá na disciplínu
A hoci niektorí ľudia influencerov neberú vážne, ona naopak berie každú svoju prácu seriózne. „Som zvyknutá na disciplínu a keď je to práca, ktorá ťa naozaj baví a dávaš do nej kúsok seba, tak je to podľa mňa vidno. Okrem toho, ja mám prácu influencera ako hobby popri mojej práci, ktorú milujem, takže pre mňa to nie je jediný zdroj príjmu,“ vysvetľuje ďalej JankaTopanka, ktorej sa síce v kariére mimoriadne darí a je úspešná, o jej súkromnom živote sa to však tvrdiť nedá.
Sympatická plavovláska má za sebou sériu nevydarených vzťahov - pár tvorila napríklad s českým dídžejom Pufflickom a objavila sa tiež po boku účastníka reality šou Love Island Dušana Kajabu. Keď sa však dala dokopy s tatérom z východného Slovenska, verila, že práve on by mohol byť pre ňu tým pravým mužom.