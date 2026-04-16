40-ročná chudera, ohováral ju. Známa Slovenka prehovorila o toxickom vzťahu, z ktorého sa nedalo vystúpiť
Syn Lucie Bílej Filip adresoval svojej slávnej mame krásne slová.

Jediný syn Lucie Bílej: Mama ma naučila, že svet nie je ružový a že rodina je základ. Mám ju rád

Patrícia Jarjabková / Nicole Kidman

Nicole Kidman chce byť ako Paťa Jarjabková. Hollywood túži vymeniť za nečakanú životnú cestu

Ilustračná fotografia vygenerovaná umelou inteligenciou / Stylistka Zuzana Kanisová

Slovenky robia stále tú istú chybu. Hviezdna stylistka Kanisová radí, čo si obliecť na svadbu

Ilustračný obrázok

40-ročná chudera, ohováral ju. Známa Slovenka prehovorila o toxickom vzťahu, z ktorého sa nedalo vystúpiť

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

Adela: Maxík nechce sestru vrátiť ani po dvoch mesiacoch. Mysleli sme, že ostaneme len pri jednom dieťati

Veril, že prežije, no všetko sa zrútilo. Pavlovi zostávajú dva mesiace života a hľadá svojho záchrancu

Syn Lucie Bílej Filip adresoval svojej slávnej mame krásne slová.

Jediný syn Lucie Bílej: Mama ma naučila, že svet nie je ružový a že rodina je základ. Mám ju rád

Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

Adela: Maxík nechce sestru vrátiť ani po dvoch mesiacoch. Mysleli sme, že ostaneme len pri jednom dieťati

Hádanka.

Za prezývku vďačil kanadským hokejistom. Z tohto chlapčeka vyrástla legenda, ktorá odišla priskoro

Patrícia Jarjabková / Nicole Kidman

Nicole Kidman chce byť ako Paťa Jarjabková. Hollywood túži vymeniť za nečakanú životnú cestu

Michaela Kocianová / Janka Slačková.

Ktoré Slovenky sú najkrajšie? spýtali sme sa. Umelá inteligencia svojím rebríčkom poriadne prekvapila

Karel Gott s fanúšičkami / S manželkou Ivanou a s bývalou partnerkou Martinou Formanovou

Nemá to budúcnosť, dievča, vravel jej otec. Martinu od Karla Gotta dokázal odohnať až nemecký bulvár

Spomienkové turné ukázalo, že je o skupinu stále záujem.

Angela by ste dnes nespoznali. Takto žijú členovia Kelly Family, ktorých mali na plagátoch aj Slováci

Filip Tůma v seriáli Dunaj, k vašim službám / Nela Pocisková a Filip Tůma

Ďurovčík bol po ich výkone najšťastnejší na svete. Filip Tůma a Nela Pocisková prekvapili mrožím tancom

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho na sto percent a nečakala, čo urobí. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nevyčíta nič

Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok — Foto: Instagram @ jankatopanka (Foto: @ alexkinova_photo)

Janka chce svojou otvorenou spoveďou motivovať aj iné ženy a dievčatá, aby sa z toxického vzťahu nebáli odísť.

„Ja som bola totálne lojálna a verila som v čistú lásku...,“ priznáva sklamane Janka Kočišová alias JankaTopanka, keď hovorí o bývalom partnerovi. Známa stylistka a influencerka, ktorú na sociálnych sieťach sledujú desaťtisíce fanúšikov, si aktuálne prechádza veľmi náročným obdobím, o ktorom sa rozhodla prehovoriť aj verejne. Svojou spoveďou by totiž rada motivovala iné ženy k tomu, aby sa nebáli skoncovať s toxickým vzťahom, aký mala i ona.

Sympatická plavovláska a jej partner navonok pôsobili priam idylicky, za zatvorenými dverami to však už bola celkom iná pesnička. Mladší východniar ukázal vo vzťahu po čase svoju pravú tvár, partnerke sa posmieval, ponižoval ju a napokon vraj došlo aj k tomu najhoršiemu - fyzickým útokom. Svoje agresívne konanie sa vždy potom snažil ospravedlniť kvetmi a slovami, ako veľmi ho to mrzí. A Janka mu odpustila. Keď sa však nakoniec dozvedela o jeho nevere a dvojakom živote, láske s manipulátorom sa rozhodla urobiť rázny koniec. Napriek tomu, že to na jej duši zanechalo hlboké stopy a bude musieť vyhľadať odbornú pomoc, podľa vlastných slov na lásku nezanevrela a stále v ňu verí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inšpirovala ju móda

Janka Kočišová je verejnosti známa najmä ako stylistka a influencerka JankaTopanka, ktorá má na sociálnych sieťach viac ako 45-tisíc fanúšikov. K tvorbe obsahu na internete ju podľa vlastných slov inšpirovala móda, ktorá bola vždy jej veľkou vášňou. 

Prečítajte si tiež: Aj keď ju podviedol, nechcela to pokaziť. Influencerka Monika Jákliová chcela hlavne lepší život pre dcéru

„V čase, keď ešte Instagram ani žiadna platforma nebola určená na marketing, som si tvorila obsah zo srdca, postovala svoje outfity ako zahraničné blogerky, ktoré som v tom čase sledovala a veľmi sa mi to páčilo. Nejako som sa potrebovala kreatívne činiť a toto mi prišlo ako dobrý začiatok a takisto odrazový mostík. Netušila som, že to niekedy bude mať zmysel,“ prezradila Janka, ako to celé začalo, v rozhovore pre startitup.sk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvyknutá na disciplínu

A hoci niektorí ľudia influencerov neberú vážne, ona naopak berie každú svoju prácu seriózne. „Som zvyknutá na disciplínu a keď je to práca, ktorá ťa naozaj baví a dávaš do nej kúsok seba, tak je to podľa mňa vidno. Okrem toho, ja mám prácu influencera ako hobby popri mojej práci, ktorú milujem, takže pre mňa to nie je jediný zdroj príjmu,“ vysvetľuje ďalej JankaTopanka, ktorej sa síce v kariére mimoriadne darí a je úspešná, o jej súkromnom živote sa to však tvrdiť nedá.

Prečítajte si tiež: Milovala ho na sto percent a nečakala, čo urobí. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nevyčíta nič

Sympatická plavovláska má za sebou sériu nevydarených vzťahov - pár tvorila napríklad s českým dídžejom Pufflickom a objavila sa tiež po boku účastníka reality šou Love Island Dušana Kajabu. Keď sa však dala dokopy s tatérom z východného Slovenska, verila, že práve on by mohol byť pre ňu tým pravým mužom.

Na druhý deň bol ako vymenený

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…