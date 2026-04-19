Riedku polievku zachráni zaujímavou ingredienciou. Poctivý recept Romana Luknára sa oplatí vyskúšať
Prípravu tejto krémovej polievky zvládnu aj menej skúsení gurmáni.
Keď mal sedem rokov, s prehľadom zvládol pripraviť praženicu a v desiatich už piekol aj torty a rolády. Herec Roman Luknár sa k vareniu dostal už v detstve vďaka svojej mame, ktorá bola vždy skvelou kuchárkou. Keď však pred rokmi žil v Španielsku, absolútne mu učarovala stredomorská kuchyňa.
Varenie je radosť
„Španielska kuchyňa je veľmi pestrá, pre každú oblasť je typické iné jedlo, nie ako na Slovensku, kde sú jednoznačne národným jedlom bryndzové halušky. Mne najviac vyhovuje kuchyňa v okolí Valencie. Keďže mám veľmi rád ryžu, milujem paellu, ktorá sa dá pripraviť na desiatky spôsobov,“ vysvetlil dávnejšie pre SME.
Varenie nikdy nebral ako povinnosť a v rukáve má hneď niekoľko receptov, ktoré stoja za vyskúšanie. Dôkazom je aj jeho krémová mrkvová polievka, ktorej príprava je rýchla, nenáročná a chutí tak dobre, že si ju možno zapíšete aj do svojho rodinného receptára.