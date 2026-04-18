Toľko detí by ste mali mať, ak chcete žiť dlho a zdravo. Menej aj viac môže škodiť, upozorňujú experti - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Toľko detí by ste mali mať, ak chcete žiť dlho a zdravo. Menej aj viac môže škodiť, upozorňujú experti
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 410 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Toľko detí by ste mali mať, ak chcete žiť dlho a zdravo. Menej aj viac môže škodiť, upozorňujú experti

Ilustračné fotografie rodín.
Ilustračné fotografie rodín. — Foto: Freepik

Naše životné rozhodnutia zanechávajú trvalú biologickú stopu.

Koľko detí je „tak akurát“? Otázka, ktorú si mnohí kladú zo zvedavosti či praktických dôvodov, vďaka vedcom dostáva aj nečakaný zdravotný rozmer. Najnovší výskum z Fínska totiž naznačuje, že počet detí môže súvisieť nielen so životným štýlom, ale aj s tým, ako rýchlo naše telo starne a aká dlhá bude naša životná cesta. Ako uviedol portál Science Alert, počet detí môže ovplyvniť dĺžku vášho života.

Foto: Freepik

Koľko detí

Vedci z Helsinskej univerzity analyzovali údaje o 14 836 ženách, pričom všetky boli dvojičky. Dôvod je jednoduchý: dvojičky majú veľmi podobné gény a často aj podobné detstvo. Vďaka tomu sa dá lepšie odlíšiť, čo robí genetika a čo životné rozhodnutia. Keď napríklad jedna zo sestier má dve deti a druhá šesť, rozdiely v ich zdraví sa dajú porovnať oveľa presnejšie.

Esther Wojcicki.
Experti skúmali nielen to, koľko detí mali a v akom veku rodili, ale u viac ako tisícky z nich sledovali aj tzv. biologické starnutie – teda to, ako „staré“ je telo v porovnaní s kalendárnym vekom. Práve tieto detailné dáta umožnili vytvoriť komplexnejší obraz, než aký priniesli predchádzajúce štúdie.

Foto: Freepik

Výsledky ukázali pomerne jasný vzorec. Najlepšie na tom boli ženy, ktoré mali v priemere dve až tri deti a rodili približne medzi 24. a 38. rokom života. V tejto skupine sa objavili najnižšie známky biologického starnutia aj najnižšie riziko úmrtia. Naopak, horšie výsledky mali ženy bez detí a tiež tie, ktoré mali detí veľa, napríklad sedem.

Obmedzená energia

Vedci tieto zistenia vysvetlili aj z pohľadu evolúcie. Podľa tzv. teórie disponibilného tela má organizmus obmedzené množstvo energie, ktorú musí rozdeliť medzi reprodukciu a vlastné prežitie. Ak sa veľká časť tejto energie investuje do rodenia a výchovy detí, môže jej menej zostať na regeneráciu, opravu buniek či udržiavanie zdravia. A práve tieto procesy sú kľúčové pre spomaľovanie starnutia.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

