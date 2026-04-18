Toľko detí by ste mali mať, ak chcete žiť dlho a zdravo. Menej aj viac môže škodiť, upozorňujú experti
Naše životné rozhodnutia zanechávajú trvalú biologickú stopu.
Koľko detí je „tak akurát“? Otázka, ktorú si mnohí kladú zo zvedavosti či praktických dôvodov, vďaka vedcom dostáva aj nečakaný zdravotný rozmer. Najnovší výskum z Fínska totiž naznačuje, že počet detí môže súvisieť nielen so životným štýlom, ale aj s tým, ako rýchlo naše telo starne a aká dlhá bude naša životná cesta. Ako uviedol portál Science Alert, počet detí môže ovplyvniť dĺžku vášho života.
Koľko detí
Vedci z Helsinskej univerzity analyzovali údaje o 14 836 ženách, pričom všetky boli dvojičky. Dôvod je jednoduchý: dvojičky majú veľmi podobné gény a často aj podobné detstvo. Vďaka tomu sa dá lepšie odlíšiť, čo robí genetika a čo životné rozhodnutia. Keď napríklad jedna zo sestier má dve deti a druhá šesť, rozdiely v ich zdraví sa dajú porovnať oveľa presnejšie.
Experti skúmali nielen to, koľko detí mali a v akom veku rodili, ale u viac ako tisícky z nich sledovali aj tzv. biologické starnutie – teda to, ako „staré“ je telo v porovnaní s kalendárnym vekom. Práve tieto detailné dáta umožnili vytvoriť komplexnejší obraz, než aký priniesli predchádzajúce štúdie.
Výsledky ukázali pomerne jasný vzorec. Najlepšie na tom boli ženy, ktoré mali v priemere dve až tri deti a rodili približne medzi 24. a 38. rokom života. V tejto skupine sa objavili najnižšie známky biologického starnutia aj najnižšie riziko úmrtia. Naopak, horšie výsledky mali ženy bez detí a tiež tie, ktoré mali detí veľa, napríklad sedem.
Obmedzená energia
Vedci tieto zistenia vysvetlili aj z pohľadu evolúcie. Podľa tzv. teórie disponibilného tela má organizmus obmedzené množstvo energie, ktorú musí rozdeliť medzi reprodukciu a vlastné prežitie. Ak sa veľká časť tejto energie investuje do rodenia a výchovy detí, môže jej menej zostať na regeneráciu, opravu buniek či udržiavanie zdravia. A práve tieto procesy sú kľúčové pre spomaľovanie starnutia.