Ľudia začali špekulovať a už sa musela ozvať. Zuzana Belohorcová sa nevie dočkať zásadného životného kroku
Bývalá moderátorka a český podnikateľ tvorili pár približne 18 rokov.
Už nejaké obdobie si vychutnáva život na mieste, kde sa to všetko začalo. Zuzana Belohorcová spolu s deťmi trávi čas za veľkou mlákou, kde v minulosti žili ako rodina. Idylku však narušili klebety, ktoré sa začali objavovať po tom, ako sa jej bývalý partner Vlasta Hájek mal objaviť na rovnakom mieste. Ako píše Nový Čas, moderátorka sa preto rozhodla zareagovať.
Najlepšie miesto na svete
Zuzana a podnikateľ Vlastimil Hájek tvorili pár 18 rokov, kým sa pred pár mesiacmi neprevalila informácia, že po kríze v manželstve idú obaja definitívne od seba. Jedným z dôvodov mala byť aj údajná Vlastova nevera, nad ktorou bývalá moderátorka už nedokázala zavrieť oči.
Za vzťahom urobila Zuzana Belohorcová bodku a svoj život začína žiť opäť odznova. S oboma deťmi sa po náročných mesiacoch rozhodli načerpať novú energiu aj za veľkou mlákou na Miami, ktoré niekdajšia moderátorka považuje za najlepšie miesto na svete.
„Milujem to tam, mám tam kopec kamarátov a teraz, keď sme sa tam po piatich rokoch vrátili s deťmi, bolo to také, že si hovorím: Bože, som doma. Žili sme tam vyše jedenásť rokov, to je strašne dlhá doba. Keď sme prichádzali na South Beach, aj deti hovorili, že konečne sú doma,“ prezradila v rozhovore pre Plus 7 dní moderátorka, ktorá sa tam pred časom znova vrátila.
Teší sa na ten moment
Podľa medializovaných informácií sa pritom v rovnakom čase mal na Miami nachádzať aj Vlasta Hájek. Netrvalo teda dlho a bulvárne médiá začali šíriť špekulácie, či sa náhodou nedali obaja znova dokopy.