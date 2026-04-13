Ďurovčík bol po ich výkone najšťastnejší na svete. Filip Tůma a Nela Pocisková prekvapili mrožím tancom
Oco, to bolo strašné, povedal po generálke zhrozený syn.
Šieste kolo špeciálnej 11. série Let's Dance sa nieslo v duchu charity a prinieslo momenty, na ktoré budú diváci ešte dlho spomínať. Súťažiace páry tentoraz spojili svoje tanečné vystúpenia s podporou organizácií pomáhajúcich ľuďom v núdzi a výnimočnosť večera podčiarkol aj fakt, že súťažiaci tancovali s inými partnermi než zvyčajne. Práve táto zmena priniesla jedno z najsilnejších vystúpení celej série. Na parkete sa totiž stretli Nela Pocisková a Filip Tůma – partneri v súkromí, ktorí postavili na nohy všetkých prítomných.
Holubec na parkete
Pre Filipa Tůmu išlo o návrat na parket po 17 rokoch a spolu s Nelou predviedli energickú sambu. Hoci herec priznal, že sa Let's Dance necítil tak isto ako kedysi, diváci v tom mali jasno a ich výkon ocenili prvým veľkým standing ovation. Obrovské prekvapenie prišlo vo chvíli, keď sa Filip Tůma, známy ako arogantný Holubec zo seriálu Dunaj, k vašim službám, pustil do netradičného „mrožieho“ tanca. Na parkete sa začal vlniť po podlahe spôsobom, ktorý okamžite pripomenul mroža.
Moderátor Adam Bardy na to okamžite reagoval: „Ja som si myslel, že som už videl všetko, ale vidieť Holubca breakovať... Ty si sa mal volať Holubreak.“ A s úsmevom pokračoval: „Filip, toto si pred nami tajil 17 rokov? Toto si trénoval?“
Svoj pohľad pridala aj porotkyňa Tatiana Drexler, ktorá sa neubránila smiechu. „Prečo si toto nerobil pred tými 17 rokmi? Veď si mohol vyhrať. To mohol byť rozhodujúci moment,“ smiala sa.
Reakcia Ďurovčíka
Samotná Nela Pocisková priznala, že „mroží tanec“ nie je žiadna novinka. „Mňa to sprevádza celý život. Na každej chate, lyžovačke, dovolenke... Všade všetci vedia, že Filip vie robiť tohto mroža,“ smiala sa. Silné slová zazneli aj od porotcu Jána Ďurovčíka, ktorý bol kedysi herečkiným partnerom.