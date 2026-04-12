Nielen upchatý zvukovod a koža roztrhnutá do krvi. Zabudnite na vatové tyčinky, vyzýva ľudí známy lekár
V ambulancii sa neraz stretol s prípadmi, ktoré ho prekvapili.
Používa ich takmer každý. Sú lacné, dostupné a mnohí si bez nich nevedia predstaviť bežnú hygienu. No práve nenápadný zvyk v podobe používania vatových tyčiniek môže podľa lekára napáchať viac škody než úžitku.
Ako informuje portál tn.nova.cz, praktický lekár Dušan Zhoř na sociálnej sieti upozornil sériou fotografií na prípady zo svojej ambulancie, ktoré zaskočili aj jeho.
Podľa jeho slov sa totiž stále opakuje ten istý scenár – snaha o „dokonalú čistotu“ vedie k nepríjemným a niekedy aj bolestivým komplikáciám. To, čo mnohí považujú za neškodnú rutinu, môže skončiť zásahom lekára.
Nevinný zvyk
Dušan Zhoř upozornil, že ľudia si často neuvedomujú, čo sa v uchu pri takomto čistení deje. Namiesto odstránenia nečistôt ich totiž môžu zatlačiť hlbšie, kde sa postupne hromadia.
Vo svojej ambulancii sa stretol aj s prípadmi, keď bol zvukovod úplne upchatý. Na fotografiách, ktoré zverejnil, je vidieť aj poranenú kožu a krvácanie. V jednom prípade už nepomohol ani bežný výplach a bolo potrebné mechanické odstránenie nahromadeného materiálu.