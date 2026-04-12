Nepoznala ho, no prehlásila ho za svojho priateľa. Lucie Bíla pri Radkovi pochopila, ako vyzerá partnerstvo
Chvíľa improvizácie sa zmenila na osud.
Darček, ktorý si nedá kúpiť v žiadnom obchode. Speváčka Lucie Bílá si k svojim okrúhlym narodeninám dopriala niečo, po čom túžia mnohí – svadbu s mužom, pri ktorom našla pokoj. A hoci si tento krok spočiatku nechali len pre seba, dnes už otvorene hovorí aj o tom, ako sa ich príbeh vlastne začal. Ako uvádza portál CNN Prima News, ich prvé stretnutie bolo všetko, len nie plánované.
Tajná svadba
Speváčka oslávila 7. apríla svoje jubileum a krátko predtým priznala, že sa vydala za svojho dlhoročného partnera Radka Filipiho. Svadbu sa im podarilo udržať v tajnosti celý mesiac, bez pozornosti verejnosti aj médií.
V relácii Showtime sa teraz obaja vrátili k začiatkom ich vzťahu. Bílá pritom priznala, že mnohé veci v jej živote sa dejú jednoducho, bez zbytočných prekážok. „V jednej nádhernej básni mi napísal: ‚To, čo je pravé, je prosté, ako dych.‘ A sama som si všimla, že keď je niečo správne, nič ti nestojí v ceste,“ opísala.
„Keď to tak má byť – aj keby sa človek uhýbal ako zajac – proste to tak dopadne,“ dodala.