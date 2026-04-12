Vysadili tisíce tulipánov a nevedeli, čo s nimi. Záhrada Réky a Dávida dnes láka ľudí z celého Slovenska
Z obyčajnej záhrady vytvorili farebný raj.
Krása, ktorá vyráža dych. Aj takto ľudia opisujú tulipánové políčko s tisíckami pestrofarebných tulipánov, ktoré v Tekovskom Hrádku v Nitrianskom kraji vysadila Réka s Dávidom. Hoci záhradníctvo neštudovali, ich úroda medzi ľuďmi vyvolala ošiaľ. „Mnohí hovoria, že len prišli, aby sa pokochali. Vraj pobyt na našom políčku vnímajú ako potešenie pre dušu a ako únik z paneláka,“ priznali v minulosti pre Nový Čas s dodatkom, že pre veľký záujem na poli otvorili samozber.
Čo so záhradou po starých rodičoch?
Na začiatku pritom bola len obyčajná záhrada po starých rodičoch a otázka, čo s ňou ďalej. Záhrada si totiž pýtala viac než len pravidelné kosenie. Réka s Dávidom preto začali premýšľať, ako ju využiť zmysluplnejšie.
Ako spomínala Réka pre magazín Záhradkár, inšpiráciu našli za hranicami. „Boli sme v Maďarsku na tulipánovom poli na samozbere. Veľmi sa nám to páčilo, a tak sme sa rozhodli, že skúsime niečo také aj u nás. Robili sme si prieskum a zistili sme, že v širokom okolí nič také nebolo,“ opísala.
Rozhodnutie padlo rýchlo. Objednali tisíce cibuliek z Holandska a ešte na jeseň sa pustili do práce.