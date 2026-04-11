VIDEO: Slovákov pobláznili chlpaté kopčeky. Pár kilometrov od Žiliny natrafíte na úkaz ako z inej planéty
Netradičný úkaz láka zvedavcov z celého Slovenska.
Niečo také sa len tak nevidí. Stačí zísť z vychodeného chodníka a pred očami sa objaví krajina, ktorá pripomína skôr zábery z dokumentu o vzdialených kútoch sveta než známu slovenskú dolinu. Práve takýto moment zažívajú návštevníci Rajeckej doliny, kde rastú útvary pripomínajúce akési „chlpaté kopčeky.“ Na nezvyčajné miesto upozornil portál Žilinak.
Nečakaný objav
Nezvyčajné trávové útvary sa nachádzajú v oblasti Rajeckej Lesnej, konkrétne v Suchej doline. Na prvý pohľad pôsobia ako malé ostrovčeky roztrúsené v krajine. Ich tvar aj štruktúra vytvárajú dojem, že sem akoby ani nepatria.
Práve tento kontrast prekvapil mnohých turistov. Miesto nepôsobí nápadne a bez odporúčania by ho väčšina ľudí pokojne obišla. O to väčšie je prekvapenie, keď sa pred nimi objaví scenéria, ktorú by skôr čakali niekde v zahraničí.
Ako z inej planéty
Na sociálnych sieťach sa čoraz častejšie objavujú reakcie ľudí, ktorí lokalitu opisujú ako „krajinu z inej planéty“. Práve prirovnanie k niečomu neznámemu vystihuje prvý dojem najlepšie.
Trávové kopčeky, ktoré majú aj viac ako pol metra, pôsobia mäkko, takmer nadýchane. V kombinácii s okolitou prírodou ide o pohľad, ktorý si ľudia často fotia a zdieľajú ďalej.