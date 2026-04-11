Fanúšikov vystrašila dlhým mlčaním. Lenka Filipová prehovorila o páde zo schodov aj vážnej operácii mozgu
Obľúbená speváčka prežila dramatické chvíle.
Dlhé týždne o nej nebolo počuť a fanúšikovia začínali mať obavy. Teraz sa však obľúbená speváčka Lenka Filipová konečne ozvala a odhalila, čím si v tichosti prechádzala.
Ako uvádza portál Blesk, známa česká folková hudobníčka prežila mimoriadne náročné obdobie, ktoré sa začalo náhle a bez varovania. Sama priznala, že išlo o chvíle, na ktoré sa nedá pripraviť.
Nečakaný kolaps
„Praskla mi náhle cievna výduť v hlave a bola som v zlej chvíli na zlom mieste. V bezvedomí som sa zrútila zo schodov, utrpela som vážne zranenia na celom tele vrátane mozgu," opísala speváčka na sociálnej sieti dramatickú situáciu, ktorá ju zo dňa na deň vyradila z bežného života.
Následky boli vážne a vyžiadali si aj operáciu mozgu. Filipová tak na čas zmizla z verejného priestoru a sústredila sa najmä na zotavenie.