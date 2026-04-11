Vyšla spoza autobusu a v tom ju zrazilo nákladné auto. Malá Aylinka bojuje o život, rodičia prosia o pomoc
Vyšla spoza autobusu a v tom ju zrazilo nákladné auto. Malá Aylinka bojuje o život, rodičia prosia o pomoc
Vyšla spoza autobusu a v tom ju zrazilo nákladné auto. Malá Aylinka bojuje o život, rodičia prosia o pomoc

— Foto: Donio.sk / Pomôžme Aylinke po zrážke s nákladným autom

Vyšla na priechod pre chodcov a prišla zrážka.

Mal to byť obyčajný školský deň. Desaťročná Aylinka prechádzala cez priechod pre chodcov, no jej život sa v zlomku sekundy zmenil na nočnú moru. Ako uvádza portál noviny.sk, podľa prvotných informácií vyšla spoza autobusu a v tom ju zrazilo nákladné auto, ktoré viezlo drevo. Odvtedy bojuje o život. Potrebuje však našu pomoc.

Rozhodli sekundy

K nehode došlo 20. marca v obci Pôtor. Aylinku po zrážke transportoval vrtuľník v kritickom stave do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Lekári museli okamžite konať.

Dievčatko totiž utrpelo vážne poranenia hlavy a podstúpilo akútnu operáciu mozgu. Lekári odstránili krvné zrazeniny a snažili sa uvoľniť tlak v hlave. Dnes je v umelom spánku a napojená na pľúcnu ventiláciu.

„Jej stav je momentálne stabilizovaný, ale prognózy sú vážne,“ uviedli jej rodičia pre darcovský portál Donio.

Najťažší boj

Ešte nedávno bola Aylinka veselou školáčkou, žiačkou štvrtej triedy a milovala spev. Dnes leží v nemocnici a zvádza najťažší boj svojho života. Jej rodičia stoja pri nej každú minútu.

„Ako Aylinkini rodičia sme v tejto situácii bezmocní. Celú našu energiu a sústredenie musíme venovať tomu, aby sme boli pri nej a podporovali ju v tomto najťažšom boji,“ opísali.

Okrem strachu o dcéru však čelia aj realite, ktorú si nikto nechce pripustiť – náročnej a dlhodobej liečbe.

Nádej pre Aylinku

