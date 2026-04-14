Kolega z Beverly Hills 90210 bol prvou veľkou láskou, priznáva. Jennie Garth mala s Kelly podobný osud
Slávna herečka vo svojej novej knihe odhalila, že do svojho hereckého kolegu a priateľa z obrazovky bola naozaj zamilovaná.
„Áno. Myslím si, že bol mojou prvou skutočnou láskou,“ priznala Jennie Garth alias Kelly po rokoch v rozhovore pre People, keď hovorila o svojom hereckom kolegovi Lukovi Perrym alias Dylanovi. Práve s ním v kultovom seriáli z 90. rokov Beverly Hills 90210 tvorili zamilovaný pár.
Vo svojej novej knihe s názvom Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention (v preklade Vyberám si seba: Naháňanie radosti, hľadanie zmyslu a prijatie reinvencie, pozn. red.), ktorá vyjde 14. apríla, píše aj o tom, aké ťažké bolo rozlíšiť medzi pocitmi na obrazovke a mimo nej, a tiež o tom, ako žiarlila na všetky hosťujúce hviezdy, s ktorými Perry flirtoval.
Ako každé iné dievča
Jennie Garth a Luke Perry stvárnili v seriáli študentov z bohatých rodín, ktorí sa do seba zamilovali a tvorili pár. „Keď sa teraz obzriem späť, hovorím si: ‚Bola si ako každé iné dievča na svete,“ smeje sa pri spomienke na svojho kolegu, ktorý sa v tom čase stal idolom a platonickou láskou pre nejedno mladé dievča.
„Všetci si ho predstavovali ako svoju prvú pravú lásku,“ hovorí ďalej Jennie Garth s tým, že pre ňu samotnú to bolo v tom čase naozaj mätúce. „Občas to bolo trochu rozmazané. Medzi týmito dvoma postavami bolo veľa intímnych rozhovorov a momentov a myslím si, že som sa do toho nechala strhnúť a dovolila som si myslieť, že je to skutočné,“ vysvetlila herečka, ktorá si napriek všetkému myslí, že medzi ňou a Lukom boli naozajstné city.