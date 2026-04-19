Med ste celý život skladovali zle. Na najhoršom mieste kuchyne stráca liečivé účinky, varuje známy včelár
Skontrolujte skrinky, v ktorých máte uložené tekuté zlato.
Med patrí medzi obľúbené pochutiny Slovákov a v mnohých domácnostiach má svoje pevné miesto Využívame ho nielen ako sladidlo do čaju, ale aj ako prírodný pomocník pri nachladnutí či oslabení imunity. Hoci ide o potravinu s výnimočnými antibakteriálnymi vlastnosťami, často ju doma skladujeme nesprávne a tým ju pripravujeme o to najcennejšie. Na častú chybu upozornil poľský včelár Wojciech Margowniczy, ktorý sa o svoje skúsenosti delí aj na sociálnych sieťach pod profilom „Včelár z Wachocka“, kde ho sleduje viac ako 54-tisíc ľudí.
Pozor na skrinky
Problémom býva najmä miesto, kde med odkladáme. Mnohí ho totiž uchovávajú v kuchynských skrinkách, často v blízkosti sporáka alebo rúry. „Vysoká teplota má veľmi zlý vplyv na chemické zloženie medu, čo vedie k strate jeho výživových hodnôt,“ upozornil odborník. Teplo pritom nielen rozkladá cenné enzýmy, ale prispieva aj k tvorbe hydroxymetylfurfuralu (HMF), látky, ktorá môže byť pri dlhodobom konzumovaní škodlivá pre zdravie.
Správne skladovanie pritom nie je zložité. Med by mal byť uložený na chladnom, suchom a tmavom mieste, ideálne pri teplote do 18 stupňov Celzia. Vhodnou voľbou je špajza, pivnica alebo spodná polica chladničky. Osobitnú pozornosť si vyžadujú niektoré druhy, napríklad repkový, kvetový či zlatobyľový med, ktoré majú väčšiu tendenciu fermentovať, najmä ak obsahujú viac vody. Práve preto je pri nich ešte dôležitejšie dodržať nižšiu teplotu.
Aj med sa skazí
Hoci si mnohí myslia, že med sa nepokazí a je „nesmrteľný“, podľa poľského včelára to nie je celkom pravda. Margowniczy vysvetlil, že existujú dve situácie, keď sa jeho kvalita zhoršuje.