Jediný syn Lucie Bílej: Mama ma naučila, že svet nie je ružový a že rodina je základ. Mám ju rád
Známa speváčka má syna z bývalého vzťahu s podnikateľom Petrom Kratochvílom.
Lucie Bílá oslávila v týchto dňoch významné životné jubileum 60 rokov a aktuálne prežíva jedno z najšťastnejších období v živote. Nielenže je stále úspešná v hudobnej kariére, ale užíva si šťastie aj v súkromí.
Po neúspešných vzťahoch a manželstvách sa zamilovala do o 17 rokov mladšieho športovca Radka Filipiho, ktorého si nakoniec tento rok aj tajne vzala. Okrem neho má známa speváčka v živote aj ďalšieho dôležitého muža, ktorým je nepochybne jej syn Filip Kratochvíl. Ten pri príležitosti maminých okrúhlych narodenín poskytol pre české médiá viaceré rozhovory, v ktorých o Lucii Bílej hovoril krásne slová a nezabudol zdôrazniť, aký je na svoju úspešnú mamu pyšný.
Pyšný syn
Filip Kratochvíl je jediným synom Lucie Bílej, ktorého má z bývalého vzťahu s podnikateľom Petrom Kratochvílom. Narodil sa v roku 1995 a so svojou slávnou mamou ho spája veľmi blízky a vrúcny vzťah. Lucie Bílá sa tiež viackrát o svojom synovi zmienila, že je jej najväčšie životné šťastie a opora.
Pri príležitosti speváčkiných okrúhlych narodenín sa Filip v rozhovore pre TV Barandov vyjadril, že na svoju mamu je strašne pyšný a zároveň uviedol, že podľa neho je jednou z takých posledných hviezd, ktoré si slávu aj kariéru vybudovali "po starom".