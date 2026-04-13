Rozumejú jej tichému svetu a pomáhajú. Pomôžme deväťročnej Aničke na ceste za netradičnými terapeutmi
Pre väčšinu detí je svet hra, pre ňu výzva.
Anička má len deväť rokov. Vek, v ktorom väčšina detí objavuje svet, nadväzuje prvé priateľstvá a bezstarostne sa smeje. Jej realita je však odlišná. Od útleho detstva čelí diagnózam epilepsie a detského autizmu – ochoreniam, ktoré zásadne ovplyvňujú jej vývin aj každodenný život.
Svet, ktorý je pre mnohých samozrejmý, je pre Aničku často tichý, vzdialený a ťažko uchopiteľný. Bežné situácie, jednoduché slová či základné pohyby si vyžadujú obrovské úsilie.
Každý pokrok ako malé víťazstvo
Anička sa však nevzdáva. Za každým jej pokrokom stojí nekonečná trpezlivosť, odborná starostlivosť a najmä láska jej rodiny.
Svoje prvé kroky urobila až ako trojročná – moment, ktorý rodičia vnímali ako veľké víťazstvo. Významnú úlohu v tom zohrali aj rehabilitačné pobyty v kúpeľoch v Kováčovej, kde sa jej zdravotný stav začal postupne zlepšovať.
Dnes Anička navštevuje špeciálnu školu pre deti s autizmom a pravidelne absolvuje hipoterapiu v Spišskom Podhradí. Práve kontakt s koňmi jej pomáha posilňovať telo, zlepšovať koordináciu a vnímanie vlastného tela.
Napriek tomu zostáva jej cesta náročná – Anička je stále plienkovaná a učí sa vnímať svet pomaly, krok za krokom.
Slovo, ktoré zmenilo všetko
V živote rodiny existujú okamihy, ktoré si pamätajú navždy. Pre Aničkiných rodičov to bol moment, keď ich dcéra vo veku siedmich rokov vyslovila svoje prvé slovo – „mama“.
To, čo býva pre iné deti prirodzenou súčasťou raného vývinu, bolo v tomto prípade výsledkom rokov snahy, terapie a viery. Jediné slovo, no s obrovskou silou. Prinieslo slzy dojatia, radosť aj nádej, že Anička dokáže napredovať.