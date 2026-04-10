Ľudia z osady chcú byť ako on. Sebastián na Spiši búra predsudky a mení životy celým rómskym rodinám
Ľudia z osady chcú byť ako on. Sebastián na Spiši búra predsudky a mení životy celým rómskym rodinám
Ľudia z osady chcú byť ako on. Sebastián na Spiši búra predsudky a mení životy celým rómskym rodinám

Sebastián Lacko.
Sebastián Lacko. — Foto: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Rasizmus zažil v škole aj pri hľadaní práce.

Sebastián Lacko zo Spiša ukazuje, že aj tam, kde mnohí vidia beznádej, môže vyrásť zmena a dokonca aj líder, ktorého chcú nasledovať. Ako informovali tvnoviny.sk, v komunitnom centre v Spišskom Štiavniku nielenže pomáha ľuďom zvládať každodenné problémy, ale robí aj niečo oveľa dôležitejšie: mení myslenie. A práve to je podľa neho často najťažšie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/usvrk.sk/posts/pfbid0tscVdo8PTH7rHT7PZjAp2rYatzmgVDLuUq3G1e4YH619bQmnMsNU1yZieKPHUDjnl

Diskriminovali ho v škole aj v práci

To, čo dnes Sebastián učí ostatných, má hlboko zakorenené vo vlastnom príbehu. Vyrastal v osade, kde ho k vzdelaniu viedli rodičia, ktorí pracovali, postavili si dom a ukázali mu, že aj v náročných podmienkach sa dá ísť inou cestou. Nie vždy to však bolo jednoduché. „Stigmatizácia, ktorá prichádza s rómskym pôvodom, začína podľa mňa od narodenia,“ priznal otvorene pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Už ako dieťa cítil, že je pre svoj rómsky pôvod iný, pričom naplno si to uvedomil najmä v období dospievania, keď zažil odmietnutie či diskrimináciu.

Lekár Peter Rác.
Prečítajte si tiež: Choďte za Rácom, to je ten cigán. Lekár Peter z Nemšovej uspel, hoci rodičia nemali peniaze nazvyš

„Či už v škole, pri hľadaní práce alebo len pri obyčajnej návšteve úradu. Je to bolestivá skúsenosť, ale aj motivácia niečo zmeniť,“ pomenoval realitu Sebastián, ktorý sa rozhodol prekonať všetky polená, ktoré mu slovenská spoločnosť hodila pod nohy. Dnes o sebe dokáže hovoriť s hrdosťou a pokojom: „Aj tá moja farba je krásna.“ Práve táto vnútorná istota z neho robí človeka, ktorý dokáže meniť pohľad aj ostatných Rómov v miestnej osade. Jeho práca sa začína tam, kde systém často zlyháva.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02KLUGU6HSfwsdEsBgNuNWcZ9ZWy4dT4kZ7pM8EyqhJ3V7fFbXjcGYPTMHDhe2ApWhl&id=61571925838145

Chlapec, ktorý inšpiruje

Sebastián napríklad pomáha rodičom, ktorí si nevedia poradiť s bežnými situáciami. „Sú to naozaj rodičia, ktorí potrebujú pomoc, lebo nevedia, ako kontaktovať lekárov,“ vysvetlil pre tvnoviny.sk. Okrem toho pomáha s vybavovaním dokumentov, hľadaním práce či orientáciou v každodenných problémoch. No nezostáva len pri tom. Učí ľudí finančnú gramotnosť, vysvetľuje, ako si nastaviť rozpočet a vyhnúť sa úžere, a deťom pomáha s domácimi úlohami. Vie totiž, že práve vzdelanie je kľúčom k zmene. Pre mnohých mladých ľudí z osady je obrovským vzorom.

