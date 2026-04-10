Nechce byť len „tá Oľhová“. Juliána Brutovská si ide vlastnou cestou a úspechom prekonala aj svoju mamu

Herečka Juliána Brutovská / Herečka Jana Oľhová
Herečka Juliána Brutovská / Herečka Jana Oľhová — Foto: Reprofoto YouTube - SME (Priamy prenos z udeľovania Národných filmových cien Slnko v sieti za rok 2025); Wikimedia commons (MiewEN)

Herečkin rodinný príbeh nie je jednoduchý.

Dlho ju mnohí poznali najmä ako dcéru slávnej herečky, dnes sa o nej hovorí vďaka jej vlastným úspechom. Herečka Juliána Brutovská si roky hľadala miesto vo svete, kde mala od začiatku nálepku „tá Oľhová“, no postupne dokázala, že si ho vie vybojovať sama. Najnovšie sa jej to podarilo aj symbolicky – na udeľovaní cien Slnko v sieti získala ocenenie za vedľajšiu úlohu vo filme Karavan, pričom v rovnakej kategórii porazila aj svoju vlastnú mamu Janu Oľhovú.

Mama verzus dcéra

„Som herečka vedľajších postáv, mám ich rada. Často sú oveľa dejovo zaujímavejšie a nápaditejšie ako hlavné postavy,“ povedala po svojom úspechu pre MY Juliána. Práve vedľajšia rola jej priniesla nielen slovenské ocenenie, ale aj prestížneho Českého leva, čím svoj úspech ešte podčiarkla.

Samotné odovzdávanie cien Slnko v sieti malo pre ňu veľmi osobný rozmer. V jednej kategórii totiž stáli vedľa seba mama a dcéra, každá so svojím silným výkonom. Brutovská to vo svojom príhovore okomentovala s nadhľadom, ale aj jemnou iróniou: „Je zvláštne ocitnúť sa v jednej kategórii so svojou mamou, najmä keď je váš otec v úplne inej kategórii. Alebo v triede.“ Narážala tým na svojho otca, režiséra Matúša Oľhu, ktorý dnes stojí na čele Rady Fondu na podporu umenia a je spájaný s kontroverznými rozhodnutiami v oblasti kultúry. „Teraz to už nie je len môj otec, ale aj človek, ku ktorému si musím vytvoriť vzťah aj ako občan na základe toho, čo robí,“ priznala v rozhovore pre Denník N.

Sama so šiestimi deťmi

Rodinný príbeh Juliány Brutovskej pritom nie je jednoduchý. Vyrastala v početnej rodine so silnou a výraznou matkou, ktorá po odchode manžela zostala sama so šiestimi deťmi.

Jana Oľhová s Matúšom Oľhom.
Keď ju opustil manžel, zostala sama so šiestimi deťmi. Janu Oľhovú najviac podporil brat Marián Geišberg

Matúš Oľha rodinu opustil, keď sa rozhodol ísť za mladšou ženou a herečka Jana Oľhová sa musela postaviť životu bez istôt. Práve v tomto prostredí vyrastala aj Juliána – medzi divadlom, umením, ale aj skúsenosťou, že v živote nič nie je samozrejmé.

