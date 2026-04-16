Pripravuje ju poctivo, ale po svojom. Plnená paprika Gizky Oňovej má šmrnc vďaka šikovnému triku
Známej speváčke záleží aj na tom, aby jedlo na tanieri hralo farbami.
Najviac si potrpí na to, aby to v kuchyni žilo a aby si tí, ktorí v nej trávia čas, navzájom niečo odovzdali. Gizka Oňová však nie je zástankyňou toho, aby staršie generácie zasahovali tým mladším do stravovania. Jedlo by totiž podľa nej malo ľudí spájať, nie rozdeľovať, a presne tým sa aj sama riadi.
Šikovný trik
„Chcem si nakloniť sympatie svojich vnúčat ešte na dlhé roky a viem, že ony koketujú skôr s dnešnými modernými jedlami. Preto keď prídu ku mne na návštevu, prekvapím ich svojím inovátorstvom a v kuchyni pripravím niečo podľa ich chutí,“ prezradila magazínu Varecha.
Doma varí najmä to, čo všetkým chutí a záleží jej aj na tom, aby jedlo na tanieri hýrilo farbami. Pre milovníkov klasiky má navyše aj osvedčený tip na plnenú papriku a to dokonca aj s malým, no šikovným trikom.
Obľúbená televízna svokra ju totiž pripravuje poctivo, ale po svojom. Tajomstvo jej úspechu vraj tkvie v tom, že v určitej fáze varenia úplne prestane miešať. „Od tej chvíle už sa jedla nedotknem varechou. Chytíte ucho a potrepete hrniec doprava a doľava,“ prezradila Gizka.