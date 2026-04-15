Aj vitamíny majú svoje hranice. Tieto nenápadné signály môžu podľa lekárov znamenať, že si nimi škodíte
Užívate viac doplnkov naraz?
V čase, keď na nás z každej strany vyskakujú reklamy na vitamíny a „zázračné“ doplnky, je čoraz ťažšie odhadnúť, čo naše telo skutočne potrebuje a čo už môže byť priveľa. Mnohí po nich siahajú s dobrým úmyslom – chcú podporiť zdravie, imunitu či energiu. Nie vždy ale platí, že čím viac vitamínov, tým lepšie.
Ako informuje portál Prevention, odborníci upozorňujú, že aj doplnky výživy môžu pri nesprávnom užívaní spôsobiť problémy. Príznaky pritom bývajú nenápadné a človek si ich často nespojí práve s tým, čo považoval za prospešné.
Nenápadné varovania
Mnohí ľudia vnímajú vitamíny podobne ako ovocie či zeleninu – ako niečo prirodzene bezpečné. Profesor medicíny Robert J. Fontana upozornil, že tento pohľad môže byť zavádzajúci. „Myslia si, že brusnice alebo hrozno mi predsa nemôžu uškodiť, takže ak ich budem prijímať viac, budem zdravší,“ hovorí.
Práve tu však vzniká problém. Doplnky výživy nie sú náhradou pestrej stravy a nemajú fungovať ako rýchla skratka k zdraviu. Ich úlohou je doplniť konkrétny nedostatok, nie nahradiť bežné jedlo.
Kedy spozornieť?
Telo si vie pýtať pozornosť – len nie vždy dostatočne nahlas.