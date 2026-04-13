Bála sa, že jej dcérku poskladajú do kufra a zmizne. Danielu Nízlovú zážitok z dovolenky navždy zmenil
Známa speváčka opísala nepríjemnú skúsenosť z dovolenky na Cypre.
Prosba o obyčajnú fotografiu mohla mať hororovú dohru. Daniela Nízlová zo známeho speváckeho dua Twiins na dovolenke na Cypre zažila niečo, čím si nechce prechádzať žiadna mama – nechýbalo veľa a mohla prísť o dcéru Lindu. V pocaste Rádia Europa 2 SOCKY prehovorila o desivom zážitku, po ktorom sa zmenil jej pohľad na bezpečnosť detí.
Brala to ako lichôtku
To, čo Daniela a jej sestra Veronika zažili pred niekoľkými rokmi počas dovolenky na Cypre, by nepriala nikomu. Všetko sa to pritom začalo nevinne. „Linduška, blondínka s modrými očami, tam bola taká exotická,“ spomínala Daniela na momenty, keď sa jej prihovoril neznámy muž, či by si nemohol jej dcéru odfotiť.
Daniela to brala ako lichôtku a jeho prosbe vyhovela. Netušila pritom, že táto nevinná chyba ju môže pripraviť o to najcennejšie, čo má. „Mne to vtedy nejako nedoplo. Hovorím si, že asi je to preňho rarita,“ sypala si v rozhovore popol na hlavu speváčka.
„Lenže počas celej dovolenky nám boli normálne v pätách. Podľa mňa fotku poslali na odobrenie, či ju môžu zobrať alebo ukradnúť,“ opísala desivé momenty Daniela. Podľa nej potom muži iba čakali na moment, kedy budú Danieline a Veronikine dcérky bez dozoru.