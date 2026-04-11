Robil test na autizmus, no zistil inú diagnózu. Robbie Williams na pódium dokáže vyjsť iba vďaka manželke
Robbie Williams. — Foto: Instagram - @imadhdnoyourenot; Wikimedia commons (Drew de F Fawkes)

Vtieravé myšlienky z neho nedokážu dostať ani tisíce fanúšikov.

Za úsmevmi a vypredanými štadiónmi sa skrýva dlhoročný boj so skrytými diagnózami. Robbie Williams prednedávnom priznal, že roky tajne bojuje nielen s úzkosťou a ADHD, ale aj syndrómom, na ktorý prišiel, keď absolvoval test na autizmus. Spevák, ktorý sa každý deň snaží prekonať vnútorných démonov, otvorene hovorí, že by mohol byť olympijským víťazom v pretvárke.

Autistické črty

Robbie Williams bol iba dvadsiatnik, keď mu lekári diagnostikovali depresiu. Hlasy v hlave, ktoré prezýva „Rádio Rob“, mu našepkávali, že život nemá zmysel, že je „škaredý, tučný a nehodný“. Obľúbený spevák už roky bojuje o svoj duševný pokoj – má ADHD a dlhodobo sa liečil zo závislostí. Ako priznal v podcaste I’m ADHD! No You’re Not, nedávno sa rozhodol otestovať aj na autizmu.

Robbie Williams.
„Ukázalo sa, že nie som autista, ale mám autistické črty. Súvisia so spoločenskými vecami, s interakciou,“ vysvetlil Robbie a dodal, že test na autizmus mu vyšiel negatívny, ale odhalil „autistické črty“, ako je napríklad úzkosť pri opustení svojej postele – jeho „bezpečného priestoru“. „Keď som v posteli, to je moja komfortná zóna. Akékoľvek miesto mimo postele je mojou diskomfortnou zónou,“ pokračoval.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa I’m ADHD! No You’re Not Podcast (@imadhdnoyourenot)

Olympijský víťaz v pretvárke

Napriek tomu, že roky vystupoval pred vypredanými štadiónmi a arénami, stále sa bojí turné. „Ľudia si myslia, že turné ma musí nadchnúť, ale ja som vydesený. Môj život na cestách je pre mňa neustála výzva,“ priznal spevák, ktorý samého seba označil za olympijského víťaza v maskovaní.

„Pretože to, čo som dokázal, bohužiaľ aj na svoju škodu, je, že vyzerám plný odvahy, namyslený a samoľúby a robím tie veľkolepé gestá, ktoré mi fungovali, pretože vďaka nim je moja tvár na plagátoch a ľudia si stále kupujú lístky. V skutočnosti sa však cítim presne opačne,“ prekvapil Robbie Williams, ktorý po spomínanom vyšetrení po rokoch zistil, že má Tourettov syndróm.

