Pokojne a ticho sedia, no klamú telom. Takto vyzerá mozog dieťaťa, keď sleduje videá
V prípade malých detí ide o paradoxnú situáciu.
Trojročný Alex sedí na stoličke a sleduje obrazovku. Na hlave má špeciálnu čiapku, ktorá vedcom v reálnom čase ukazuje, čo sa deje v jeho mozgu a práve tieto momenty sú pre nich kľúčové. Ako uviedla stanica BBC, pri jedinečnom výskume jasne vidieť, ako detský mozog prestáva stíhať tempo obsahu, ktorý sa pred ním odohráva. Kedy je teda v poriadku, aby deti začali používať obrazovky?
Bojuj alebo uteč
„Zaujímajú nás situácie, keď detský mozog už nedokáže držať krok – keď je obsah príliš rýchly alebo príliš zložitý na to, aby ho dokázal sledovať,“ vysvetlil odborník na vývoj detí Sam Wass. Podľa neho sa v takýchto chvíľach spúšťa prirodzená stresová reakcia organizmu. „Ak sa na nás valí príliš veľa podnetov príliš rýchlo, aktivuje sa systém ‘bojuj alebo uteč’. Srdce začne biť rýchlejšie a telo sa pripravuje na okamžitú reakciu,“ pokračoval expert.
Lenže v prípade malých detí ide o paradoxnú situáciu. Dieťa sedí pokojne na stoličke a sleduje rozprávku, no jeho telo reaguje, akoby bolo v ohrození. Aj preto prichádzajú nové odporúčania, ktoré rodičom radia obmedziť čas pred obrazovkami. Deti do piatich rokov by podľa nich nemali tráviť pred displejmi viac ako jednu hodinu denne a tie najmenšie do dvoch rokov by ich nemali sledovať samy vôbec. Odborníci pritom zdôrazňujú, že nejde len o množstvo času, ale aj o jeho kvalitu.
Obsah pre deti sa zmenil
„Nie všetok čas pred obrazovkou je rovnaký. Ak dieťa sleduje obsah spolu s dospelým, ktorý sa zapája a komunikuje, môže to byť pre jeho vývoj prínosnejšie než samostatné sledovanie,“ uvádza sa v oficiálnych odporúčaniach Spojeného kráľovstva, ktoré môžu inšpirovať vlády po celom svete. Rodičom zároveň odporúčajú vyhýbať sa rýchlo strihaným a preplneným videám a namiesto toho skúsiť takzvanú „výmenu obrazoviek“ – teda nahradiť ich spoločným čítaním alebo hrou.
Výskumy totiž naznačujú, že práve rýchly a nepredvídateľný obsah môže mať negatívny vplyv na detský vývoj.