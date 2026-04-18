Hasič a jeho žena 15 rokov čakali na dieťa. V boxe našli zmodralého chlapčeka, ktorý im zmenil život
Matúš Kvietik.

Slávny dedo ho videl v pekelnom absťáku. Matúš Kvietik víťazí v boji, ktorý vyzeral byť vopred prehratý

Ilustračná fotografia vygenerovaná umelou inteligenciou / Stylistka Zuzana Kanisová

Slovenky robia stále tú istú chybu. Hviezdna stylistka Kanisová radí, čo si obliecť na svadbu

Matúš Kvietik.

Slávny dedo ho videl v pekelnom absťáku. Matúš Kvietik víťazí v boji, ktorý vyzeral byť vopred prehratý

Hasič a jeho žena 15 rokov čakali na dieťa. V boxe našli zmodralého chlapčeka, ktorý im zmenil život

Hasič Chris Martinez s adoptívnym synom.
Hasič Chris Martinez s adoptívnym synom. — Foto: Facebook - Janae Martinez

Chlapček strávil takmer dva mesiace na jednotke intenzívnej starostlivosti.

„Pravdepodobne nikdy nebudete mať vlastné dieťa,“ povedali lekári slová, ktoré manželia Martinezovci z Nového Mexika nikdy nechceli počuť. V jednej vete sa rozplynuli roky nádejí, plánov aj tichých predstáv o budúcnosti. Janae a jej manžel Chris sa ešte dlho snažili veriť, že sa lekári mýlia, no ako čas plynul, postupne sa učili žiť s tým, že ich život možno nikdy nebude vyzerať tak, ako si kedysi vysnívali. Ako informoval magazín People, všetko zmenila jedna náhoda a chlapček, ktorý modral v boxe.

V kritickom stave

Chris je hasič, muž, ktorý je zvyknutý zachraňovať druhých, no v tú februárovú noc v roku 2024 zasahoval pri požiari, ktorý sa skončil tragicky. Jedna žena pri nehode zomrela, jeho výstroj sa roztavil a on sám skončil s popáleninami v nemocnici. Bol to deň, ktorý by najradšej vymazal zo svoje pamäte. Netušil však, že práve ten istý deň sa zapíše do jeho života oveľa pozitívnejším spôsobom.

Keď sa vrátil na stanicu, dozvedel sa, že v tzv. baby boxe niekto nechal dieťa. Schránka, ktorá mala byť poslednou možnosťou pre matky v zúfalej situácii, bola na stanici len krátko a dovtedy ju nikto nevyužil. Nikto nevidel, kto dieťa priniesol. Keď hasiči box otvorili, našli novorodenca v kritickom stave. Chlapček modral, mal ešte pupočnú šnúru a bolo jasne vidieť, že bojuje o každú sekundu. V tom momente sa v Chrisovi niečo zlomilo. „Vedel som to hneď. Chcel som byť jeho otcom,“ spomínal v rozhovore pre People hasič, ktorý netušil, či chlapček prežije.

Chlapec bez mena

Lekári v nemocnici bojovali s jeho zápalom pľúc, tekutinách v pľúcach aj krvácaním do mozgu. Takmer dva mesiace strávil na jednotke intenzívnej starostlivosti a počas nich tam Chris a Janae chodili každý deň. Sadali si k jeho postieľke, hovorili naňho, držali ho za ruku. Nebol pre nich anonymným dieťaťom z krabice, už vtedy ho považovali za svojho syna.

Hoci sa v tom čase stali pestúnmi a mohli si chlapčeka aspoň dočasne vziať domov, nič nemali vyhraté. Miestne zákony totiž vyžadovali, aby sa najskôr skúsili prihlásiť biologickí rodičia.

