Alarmujúci prípad z obľúbenej destinácie Slovákov. Žena vykýchla červov a prekvapila lekárov
Vedci dúfajú, že išlo iba o zlú zhodu náhod.
Ide o náhodu, alebo je to začiatok apokalyptického pokroku parazita? Lekári si už istý čas lámu hlavu nad prípadom z obľúbenej dovolenkovej destinácie, ktorú radi navštevujú aj Slováci. Nezvyčajný prípad už prešiel prvým odborným výskumom a vedci sa zatiaľ prikláňajú k prvej možnosti. Mali by sa turisti mať na pozore?
Neutíchajúci kašeľ
Príbeh sa začal na jednom z gréckych ostrovov, kde neďaleko stáda oviec pracovala 58-ročná žena. Jedného dňa sa jej v okolí tváre objavil roj múch, pričom asi o týždeň neskôr začala pociťovať bolesti v dutinách, ktoré vyústili do silného kašľa. Žiadne iné príznaky si nevšimla, ale kašeľ opísala ako nepríjemný a vôbec neustupoval.
Všetko sa zmenilo, keď o dva týždne neskôr kýchla a z nosa jej začali vyliezať červy. V nemocnici jej chirurgickým zákrokom odstránili ďalších desať lariev a kukly. Žene predpísali lieky na preliečenie nosných dutín a úplne sa zotavila.
Larvy potom poslali na DNA vyšetrenie, ktoré ukázalo, že ide o mláďatá ovčích múch – parazita, ktorý je typický tým, že napadá nosové cesty oviec a kôz. Občas aj ľudí, ale to iba vo výnimočných prípadoch.