Láska, ktorá nemala vzniknúť. Novinka Prvý sľub vás chytí za srdce!
Čo sa stane, keď sa do seba zamilujú dvaja ľudia, ktorí spolu nemôžu byť?
Prvý sľub od Michaly Ries je silný, emotívny príbeh o láske, ktorá testuje hranice viery, morálky aj vlastného srdca.
Na jednej strane stojí Šimon – policajt, ktorý denne čelí zlu. Cynický, uzavretý, bez viery. Muž, ktorý neverí ľuďom ani Bohu. Jeho svet je tvrdý, realistický a bez ilúzií.
Na druhej strane je Hana. Rehoľná sestra, ktorá vidí v ľuďoch dobro. Je ako svetlo v temnote, prináša pokoj, nádej a láskavosť. No nie je dokonalá. Aj ona má svoje pochybnosti, svoje vnútorné boje.
A práve medzi nimi vzniká niečo, čo nemalo vzniknúť.
Najväčšou silou knihy je jej emocionálna hĺbka. Nie je to príbeh o rýchlej vášni, ale o pomalom, bolestivom zbližovaní – typický „slowburn“, ktorý si autorka doslova vychutnávala a bude vás pekne naťahovať. No verte, že si to budete užívať spolu s ňou.
A čo je ešte zaujímavejšie – ide o lásku, ktorá sa takmer vôbec fyzicky neprejaví. „Veľmi sa mi páčilo nachádzať intimitu v úkonoch a situáciách, ktoré nie sú za intímne bežne považované,“ napísala Michala Ries. To znamená, že čitateľ nečaká na veľké gestá, ale na drobné momenty – pohľady, ticho, blízkosť.
Michala Ries sama priznáva, že ide o jej najodvážnejší príbeh. „Aj láska je odvážna. Nepýta sa, kde môže vzniknúť.“
Téma vzťahu medzi rehoľnou sestrou a mužom mimo cirkvi je citlivá a Michala si to uvedomuje. Práve preto si dala záležať na rešpekte voči viere aj reholiam. Zaujímavosťou je, že pri písaní vychádzala aj z reality: „Ak sa pýtate, či rehole a centrá pre deti a rodiny fungujú tak, ako je v príbehu popisované, tak áno, pracovala som s faktami.“
To dodáva príbehu autentickosť a hĺbku.
Veľkú úlohu zohráva aj postava Katky, dievčaťa z detského domova. Jej príbeh nie je len doplnkom, ale dôležitou súčasťou celej mozaiky. Autorka ju opisuje krásnou metaforou: „Katka je vtáčik so žiarivým perím, ktorý z klietky pozoruje svet.“
Je symbolom nádeje, nevinnosti a túžby po slobode. A zároveň zrkadlom pre hlavných hrdinov.
Prvý sľub nie je len romantický príbeh. Je to kombinácia viacerých vrstiev. Je tam morálna dilema (láska vs. viera), silná psychologická hĺbka postáv, ako to vie Michala Ries a dokázala to už v predošlých knihách. Je tam veľmi realistické prostredie, pomalé budovanie napätia, ktoré vás až dráždi...
A najmä – silné emócie.
Michala Ries sa skvele pohráva s kontrastmi - dobro vs. zlo, svetlo vs. temnota, Boh vs. človek.
Toto je typ knihy, ktorý zostáva v hlave ešte dlho po dočítaní. Na jednej strane originálny nápad a jeho spracovanie, potom hlboké emócie, realistické postavy a netradičný priebeh bez klišé.
Príbeh vás možno zasiahne viac, než ste čakali – a možno vás donúti zamyslieť sa nad vlastnými hodnotami.
Milan Buno, knižný publicista