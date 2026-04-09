Láska, ktorá nemala vzniknúť. Novinka Prvý sľub vás chytí za srdce!
Láska, ktorá nemala vzniknúť. Novinka Prvý sľub vás chytí za srdce!
Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.

Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Vladimír Weiss mladší s mamou.

Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť

Artur prežil ťažké detstvo, ale žije spokojne.

Po maminej smrti neslávil Vianoce. Syn Ivety Bartošovej si vybral život v ústraní a našiel šťastie v láske

Eva Mores.

Snaží sa byť čo najlepšou verziou seba. Eva Mores pochopila, že v živote po nás ostane jediná vec

Ilustračná fotografia / Homolica

Pavel našiel na pláži v Egypte prekrásnu mušľu a teraz varuje turistov: Neurobte rovnakú chybu ako ja

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom zmizol. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Ivana Gáborík.

Ak chudnete, musíte si ju navariť. Sila zelenej polievky Ivany Gáborík sa skrýva v kombinácii korenín

Július Boško / Domáca treska.

Legendárny recept vymyslel vyučený cukrár. Pripravte si skvelú domácu tresku, takto chutí najlepšie

Tatiana Drexler s prvým manželom.

Päť rokov chodila do Moskvy, aby splatila exmanželove dlhy. Tatiana Drexler bojovala o prežitie

Ilustračné foto

Tento chlieb kupujeme vo veľkom, ale podľa odborníkov je najhorší. Zdravšou voľbou je iný druh pečiva

Zuzana Pravňanská / Spadla z oblakov

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Gurunu obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Láska, ktorá nemala vzniknúť. Novinka Prvý sľub vás chytí za srdce!

— Foto: Ikar

Čo sa stane, keď sa do seba zamilujú dvaja ľudia, ktorí spolu nemôžu byť?

Prvý sľub od Michaly Ries je silný, emotívny príbeh o láske, ktorá testuje hranice viery, morálky aj vlastného srdca.

Na jednej strane stojí Šimon – policajt, ktorý denne čelí zlu. Cynický, uzavretý, bez viery. Muž, ktorý neverí ľuďom ani Bohu. Jeho svet je tvrdý, realistický a bez ilúzií.
Na druhej strane je Hana. Rehoľná sestra, ktorá vidí v ľuďoch dobro. Je ako svetlo v temnote, prináša pokoj, nádej a láskavosť. No nie je dokonalá. Aj ona má svoje pochybnosti, svoje vnútorné boje.
A práve medzi nimi vzniká niečo, čo nemalo vzniknúť.

Foto: Ikar

Najväčšou silou knihy je jej emocionálna hĺbka. Nie je to príbeh o rýchlej vášni, ale o pomalom, bolestivom zbližovaní – typický „slowburn“, ktorý si autorka doslova vychutnávala a bude vás pekne naťahovať. No verte, že si to budete užívať spolu s ňou.
A čo je ešte zaujímavejšie – ide o lásku, ktorá sa takmer vôbec fyzicky neprejaví. „Veľmi sa mi páčilo nachádzať intimitu v úkonoch a situáciách, ktoré nie sú za intímne bežne považované,“ napísala Michala Ries. To znamená, že čitateľ nečaká na veľké gestá, ale na drobné momenty – pohľady, ticho, blízkosť.

Vypočujte si rozhovor s autorkou v knižnom podcaste:

Michala Ries sama priznáva, že ide o jej najodvážnejší príbeh. „Aj láska je odvážna. Nepýta sa, kde môže vzniknúť.“
Téma vzťahu medzi rehoľnou sestrou a mužom mimo cirkvi je citlivá a Michala si to uvedomuje. Práve preto si dala záležať na rešpekte voči viere aj reholiam. Zaujímavosťou je, že pri písaní vychádzala aj z reality: „Ak sa pýtate, či rehole a centrá pre deti a rodiny fungujú tak, ako je v príbehu popisované, tak áno, pracovala som s faktami.“
To dodáva príbehu autentickosť a hĺbku.

Foto: Ikar

Veľkú úlohu zohráva aj postava Katky, dievčaťa z detského domova. Jej príbeh nie je len doplnkom, ale dôležitou súčasťou celej mozaiky. Autorka ju opisuje krásnou metaforou: „Katka je vtáčik so žiarivým perím, ktorý z klietky pozoruje svet.“
Je symbolom nádeje, nevinnosti a túžby po slobode. A zároveň zrkadlom pre hlavných hrdinov.

Pozrite si video s Miškou Ries:

Prvý sľub nie je len romantický príbeh. Je to kombinácia viacerých vrstiev. Je tam morálna dilema (láska vs. viera), silná psychologická hĺbka postáv, ako to vie Michala Ries a dokázala to už v predošlých knihách. Je tam veľmi realistické prostredie, pomalé budovanie napätia, ktoré vás až dráždi...
A najmä – silné emócie.
Michala Ries sa skvele pohráva s kontrastmi - dobro vs. zlo, svetlo vs. temnota, Boh vs. človek.

Toto je typ knihy, ktorý zostáva v hlave ešte dlho po dočítaní. Na jednej strane originálny nápad a jeho spracovanie, potom hlboké emócie, realistické postavy a netradičný priebeh bez klišé.
Príbeh vás možno zasiahne viac, než ste čakali – a možno vás donúti zamyslieť sa nad vlastnými hodnotami.

Milan Buno, knižný publicista

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…