Nechcem fúzatého ani starého, tvrdila. Pavel Zedníček je šťastný s o 13 rokov mladšou Hankou
Nechcem fúzatého ani starého, tvrdila. Pavel Zedníček je šťastný s o 13 rokov mladšou Hankou
Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť

Po maminej smrti neslávil Vianoce. Syn Ivety Bartošovej si vybral život v ústraní a našiel šťastie v láske

Snaží sa byť čo najlepšou verziou seba. Eva Mores pochopila, že v živote po nás ostane jediná vec

Pavel našiel na pláži v Egypte prekrásnu mušľu a teraz varuje turistov: Neurobte rovnakú chybu ako ja

Nechcem fúzatého ani starého, tvrdila. Pavel Zedníček je šťastný s o 13 rokov mladšou Hankou

Pavel Zedníček našiel šťastie pri Hanke.
Pavel Zedníček našiel šťastie pri Hanke. — Foto: Facebook, Pavel-Zedníček

Legendárny český herec a jeho druhá manželka sú spolu už viac ako dve desaťročia.

„Ja som vždy hovorila, že nemôžem mať niekoho, kto má fúzy a niekoho, kto je oveľa starší ako ja,“ priznáva s úsmevom manželka obľúbeného Pavla Zedníčka. Zjavne sa jej to nepodarilo, pretože obľúbený zabávač a herec má výrazne viac rokov ako ona a jeho fúzy sú legendárne. Ako však prezradila pre iDNES.cz, dostal ju svojou povahou.

Zedníčka poznajú Česi aj Slováci ako bodrého chlapíka s nákazlivým smiechom. Prezývajú ho Čmaňa. Za jeho úsmevom sa však často skrývala aj bolesť a v jeho živote neboli len optimistické chvíle. Prvé manželstvo s tanečnicou Táňou sa skončilo rozvodom a neskôr pri tragickej nehode prišiel aj o milovaného synovca Jakuba. Šťastie si ho však našlo v roku 2003 na festivale, keď sa po prvýkrát stretol s o 13 rokov mladšou moderátorkou Hankou. Dnes spolu životom kráčajú už viac ako 20 rokov.

Cítil, že patrí na javisko

Pavel Zedníček sa narodil 1.11.1949 v Hošticiach na južnej Morave a vyrastal prakticky v dedinskej kováčskej dielni. Jeho rodičia ale zbožňovali divadlo a sami ochotníčili. Už ako malý chlapec tak privoňal k doskám, ktoré znamenajú svet. Predával vstupenky na dedinské predstavenia a občas si po boku dospelých aj sám zahral. Tak nejako sa začala rodiť Pavlova láska k herectvu.

Karel Heřmánek našiel šťastie pri hlásateľke Hane.
Prečítajte si tiež: Pripadal jej smutný, ale mal úprimné oči. Karel Heřmánek znova uveril na lásku až pri hlásateľke Hane

Umelec však spočiatku vyštudoval strednú kožiarsku priemyslovku, stále však cítil, že patrí na javisko. A tak sa vybral na prijímacie skúšky na Janáčkovu akadémiu múzických umění do Brna. A na štúdium herectva ho prijali.

Prezývku mu vymyslel Polívka

V tom čase sedával Pavel Zedníček v laviciach s budúcimi hviezdami českého filmu a divadla: Jiřím Bartoškom, Bolkom Polívkom, Miroslavom Donutilom či Karlom Heřmánkom. A práve Bolek Polívka mu vymyslel prezývku Čmaňa, ktorá sa tak dobre ujala.

Jiří Bartoška s manželkou Andreou a Polívkom.
Prečítajte si tiež: S Polívkom stretli dve dámy a zobrali si ich za ženy. Jiří Bartoška je Andrei verný takmer 50 rokov

Herec, ktorý sa do sŕdc televíznych divákov zapísal aj rolami v krimiseriáli Malý pitaval z velkého města, v rodinnom filme Chobotnice z II. patra či v dráme Dobří holubi se vracejí, sa rovnako ako jeho slávni spolužiaci zaradil k legendám českého filmu aj divadla. Jeho filmografia je totiž nesmierne bohatá a obsahuje viac ako 60 titulov.

Súkromný život Pavla Zedníčka na rozdiel od jeho kariéry však nebol vždy zahalený len do ružových farieb.

Dal by mu facku

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…