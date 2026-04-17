Myslela si, že také veci sa dejú len vo filme. Slávni ľudia, ktorí tragicky prišli o osudovú lásku
Myslela si, že také veci sa dejú len vo filme. Slávni ľudia, ktorí tragicky prišli o osudovú lásku
Vľavo Lucia Mokráňová a vpravo Linda McCartney s Paulem pri koncerte Wings v roku1976. — Foto: Instagram @luciamokranova, Wikimedia Commons, Jim Summaria

Vôbec som nevedela takúto ťažkú situáciu vstrebať, vraví známa Slovenka.

Smrť je prirodzenou súčasťou života, keď však príde náhle, smútok a žiaľ je o to väčší. Vedia o tom aj tieto známe osobnosti, ktoré sa museli vyrovnať so stratami svojich životných partnerov. „Každý deň sa s ňou rozprávam pri jej hrobe,“ vraví jeden z hollywoodskych hercov, keď si spomína na manželku, ktorá odišla nečakane.

5. Liam Neeson

Liam Neeson strávil so svojou manželkou Natashou Richardsonovou 15 láskyplných rokov až do osudového výletu. Rodina bola v kanadskom Quebecu, kde sa držiteľka ceny Tony vybrala lyžovať aj s dvoma malými synmi. Počas lyžovačky však utrpela pád, pri ktorom si udrela hlavu. Zranenie bolo vážne a hercovu manželku museli previezť do nemocnice. Napokon zomrela vo veku 45 rokov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neeson o Richardsonovej, s ktorou sa stretol na Broadwayi v 90. rokoch, po jej smrti hovoril len málo, ale vždy, keď to urobil, bolo to srdcervúce. „Každý deň sa s ňou rozprávam pri jej hrobe,“ povedala raz hollywoodska hviezda pre Inquirer.net. „Chodím tam dosť často, takže sa s ňou rozprávam, akoby tu bola. Niežeby mi odpovedala,“ dodal.

4. Pierce Brosnan

Prvou manželkou Piercea Brosnana bola herečka Cassandra Harris, do ktorej sa zamiloval v 70. rokoch. „Táto kráska ma úplne ohromila,“ povedal vtedy v rozhovore pre People. Harris a Brosnan sa krátko na to zosobášili a strávili 14 rokov v manželskom zväzku, pričom spolu vychovávali tri deti. 

Všetko sa zmenilo v roku 1987, keď sa Harrisovej zdravotný stav začal zhoršovať a nakoniec jej diagnostikovali rakovinu vaječníkov. „Nebol to tieň ani malý nádor – toto vniklo do Cassie,“ vravel Brosnan a opísal posledné roky svojej manželky. „Zobrala svoj osud do vlastných rúk s neuveriteľnou odvahou a gráciou,“ dodal herec. Cassandra Harris zomrela v roku 1991 vo veku 43 rokov.

3. Paul McCartney

Paul a Linda sa po prvý raz stretli koncom 60. rokov a po spevákovom dvorení sa z toho vyvinula láska. V roku 1998 však Linda prehrala trojročný boj s rakovinou prsníka. „Naša rodina je si taká blízka, že jej smrť zanechala v našich životoch obrovskú dieru,“ uviedol bývalý člen Beatles vo vyhlásení. „Nikdy sa cez to neprenesieme, ale myslím si, že to prijmeme,“ dodal spevák.

Linda McCartney s Paulem pri koncerte Wings v roku1976. Foto: Wikimedia Commons, Jim Summaria

