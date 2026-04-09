Po maminej smrti neslávil Vianoce. Syn Ivety Bartošovej si vybral život v ústraní a našiel šťastie v láske
Mamina sláva aj jej predčasný odchod mu zmenili detstvo.
Vyrastať v hľadáčiku bulvárnych médií, byť pravidelne na titulkách a v priamom prenose si prejsť najťažšími chvíľami života - to nie je nič, čo by si niekto zvolil dobrovoľne. Artur Štaidl ako jediný syn slávnej Ivety Bartošovej inú možnosť nemal, a keď bulvár útočil a prenasledoval ju aj vo chvíľach, keď v skutočnosti potrebovala pomoc, bol toho súčasťou.
Dnes sa nevyhýba možnosti hovoriť o svojej mame aj o tom, akým láskavým človekom naozaj bola. Pre seba si však zvolil život v ústraní.
Nechal si lepšie spomienky
„Ponechávam si skôr také tie jednoduchšie, ľahké, dobré spomienky. Na to, keď sme s mamou spolu trávili čas, chodili spoločne von so psom a podobne,“ hovoril.
„S mamičkou sme často spievali, prevažne teda na sviatky koledy a mamka si trénovala pesničky. S mamou mám v spomienkach spojené prevažne Vianoce, zdobenie celého domu a stromčeka. Na to si spomínam dosť. Je pravda, že potom som roky Vianoce ani neslávil. Až teraz sa k tomu zase pomaly vraciam,“ hovoril v rozhovore pre Idnes dnes 29-ročný mladý muž.
O tom, aké bolo vyrastať s bulvárom za chrbtom a ako musel predčasne dospieť, sme už písali v minulosti. Malý blonďavý chlapček z fotografií s mamou sa však dnes zmenil na nepoznanie. Vlasy zmizli úplne a naopak na tvár pribudli nápadné fúzy. Artur pred pár rokmi prišiel aj o otca a v pomerne mladom veku sa musel postaviť na vlastné nohy a spoľahnúť sa už iba na seba.
Preč od reflektorov
Aj napriek tomu, že po smrti rodičov neostal bez peňazí, práci sa nikdy nevyhýbal.