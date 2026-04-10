Stiahla sa do ústrania a sústredí sa na rodinu. Adriana Kmotríková pyšne sleduje, ako si jej deti v živote vedú
Niekdajšia moderátorka má zo vzťahu s Ivanom Kmotríkom dve ratolesti.
Kedysi hviezdila na televíznej obrazovke, dnes žiari predovšetkým v súkromí. Adriana Kmotríková sa po stiahnutí do ústrania a odchode z televízie sústredila aj na svoju rodinu a to najmä na výchovu svojich dvoch detí - dcéru Lindu Máriu a syna Tomáša, ktoré má z predchádzajúceho manželstva s Ivanom Kmotríkom. Ako prezradila v rozhovore pre Život, je rada, že podľa vlastných slov poskytla ratolestiam tie správne hodnoty a dnes môže s hrdosťou sledovať, ako dobre si v živote počínajú.
Pyšná
S Adrianou Kmotríkovou sa život rozhodne nemaznal a niekdajšia televízna tvár zakúsila naozaj mnoho. Bojovala s nádorom na mozgu aj na maternici a dokonca prišla aj o dcérku. Napriek tomu sa nikdy nevzdala a zmysel života nakoniec našla. Po ťažkých skúškach prehodnotila svoje priority a stala sa súčasťou mnohých charitatívnych projektov. Ako ešte dávnejšie prezradila v rozhovore pre Život, pomáha iným, lebo veľmi dobre vie, že v živote je to najpodstatnejšie hlavne zdravie.
„Odkedy som mala choré dieťa, nejaké hmotné veci pre mňa neznamenajú nič. Či mám horšie auto alebo lepšie, krajší alebo škaredší dom, to absolútne nie je dôležité,“ uviedla a dodala, že najpodstatnejšie v živote je zdravie. „Keď človek nemá zdravie, nemá nič. Zbytočne sa snaží o iné veci,“ vraví bývalá moderátorka, ktorá okrem pomoci druhým zasvätila svoj život aj rodine.
A výchove svojich dvoch detí - dcére Linde Márie a synovi Tomášovi. „Názor, že ‚dieťa netreba vychovávať, stačí mu byť dobrým vzorom‘, je správny. A myslím si, že sa mi z nich podarilo vychovať dobrých a slušných ľudí. Sú rozumní, skromní a na to som pyšná,“ uviedla Adriana Kmotríková, ktorá s hrdosťou sleduje, ako dobre sa jej ratolesti pasujú so životom.