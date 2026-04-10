Stiahla sa do ústrania a sústredí sa na rodinu. Adriana Kmotríková pyšne sleduje, ako si jej deti v živote vedú
Stiahla sa do ústrania a sústredí sa na rodinu. Adriana Kmotríková pyšne sleduje, ako si jej deti v živote vedú
Stiahla sa do ústrania a sústredí sa na rodinu. Adriana Kmotríková pyšne sleduje, ako si jej deti v živote vedú

Adriana Kmotríková je pyšná na svoje deti.
Foto: Promo fotografie TV JOJ, Instagram @ tvjoj

Niekdajšia moderátorka má zo vzťahu s Ivanom Kmotríkom dve ratolesti.

Kedysi hviezdila na televíznej obrazovke, dnes žiari predovšetkým v súkromí. Adriana Kmotríková sa po stiahnutí do ústrania a odchode z televízie sústredila aj na svoju rodinu a to najmä na výchovu svojich dvoch detí - dcéru Lindu Máriu a syna Tomáša, ktoré má z predchádzajúceho manželstva s Ivanom Kmotríkom. Ako prezradila v rozhovore pre Život, je rada, že podľa vlastných slov poskytla ratolestiam tie správne hodnoty a dnes môže s hrdosťou sledovať, ako dobre si v živote počínajú.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pyšná

S Adrianou Kmotríkovou sa život rozhodne nemaznal a niekdajšia televízna tvár zakúsila naozaj mnoho. Bojovala s nádorom na mozgu aj na maternici a dokonca prišla aj o dcérku. Napriek tomu sa nikdy nevzdala a zmysel života nakoniec našla. Po ťažkých skúškach prehodnotila svoje priority a stala sa súčasťou mnohých charitatívnych projektov. Ako ešte dávnejšie prezradila v rozhovore pre Život, pomáha iným, lebo veľmi dobre vie, že v živote je to najpodstatnejšie hlavne zdravie.

Adriana Kmotríková a dcérka Natálka.
„Odkedy som mala choré dieťa, nejaké hmotné veci pre mňa neznamenajú nič. Či mám horšie auto alebo lepšie, krajší alebo škaredší dom, to absolútne nie je dôležité,“ uviedla a dodala, že najpodstatnejšie v živote je zdravie. „Keď človek nemá zdravie, nemá nič. Zbytočne sa snaží o iné veci,“ vraví bývalá moderátorka, ktorá okrem pomoci druhým zasvätila svoj život aj rodine.

A výchove svojich dvoch detí - dcére Linde Márie a synovi Tomášovi. „Názor, že ‚dieťa netreba vychovávať, stačí mu byť dobrým vzorom‘, je správny. A myslím si, že sa mi z nich podarilo vychovať dobrých a slušných ľudí. Sú rozumní, skromní a na to som pyšná,“ uviedla Adriana Kmotríková, ktorá s hrdosťou sleduje, ako dobre sa jej ratolesti pasujú so životom.

Majú v nej istotu

