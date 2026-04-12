Skončil na vozíčku a bál sa, že bude navždy sám. Alex Godaly s Denisom sú dnes inšpiráciou pre iných

— Foto: Instagram @alexgodaly a @denkowheel

„Radšej budem mať chlapa, ktorý nevylezie na rebrík, aby vymenil žiarovku a budem si s ním rozumieť, ako nejakého gamblera, alkoholika či nebodaj takého, čo ma bude týrať,“ ​hovorí Alex.

Lásku si vysníval v čase, keď sa ešte len učil, čo znamená bojovať o vlastný život. Lekári mu vtedy dávali nádej na uzdravenie, no zároveň mu pripravili aj krutú realitu, že niektoré veci už nikdy nebudú ako predtým. A hoci sa mu život obrátil naruby a zostal pripútaný na invalidný vozík, jednu túžbu si nechcel nechať vziať – raz milovať a byť milovaný.

Dnes je z Denisa Kučeru známy influencer, ktorého na sociálnych sieťach sledujú desaťtisíce ľudí a po svojom boku má ženu, ktorá sa doňho zahľadela ešte ako tínedžerka – Alex Godaly. Kým iní o ich vzťahu pre Denisov hendikep pochybovali, ona mala jasno. Ich príbeh nie je o dokonalosti. Je o oddanosti, ktorá prežila diagnózy, predsudky aj pochybnosti. A dnes naberá úplne nový rozmer.

Myslel si, že zomrie

Denisov život sa začal lámať, keď mal len dvanásť rokov. Vtedy mu lekári diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlín. Ako sám priznal, prvé momenty boli plné strachu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Keď mi to oznámili, tak som sa rozplakal, lebo som si myslel, že zomriem. Potom mi lekári povedali, že existuje liečba a v mojom prípade je úspešnosť veľmi vysoká a tak som to bral v pohode a veril, že všetko dobre dopadne,“ povedal pre Plusku. Liečba však neprebiehala podľa plánov. Chemoterapia priniesla komplikácie od zápalu slepého čreva až po otravu krvi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ako uvádza Diva.sk, práve zásah do miechy mal fatálne následky a Denis postupne prichádzal o pohyb. Najťažší moment však prišiel neskôr. „V 18-tich, keď mi oznámili, že už nikdy chodiť nebudem, som mal zmiešané pocity. Najprv som sa hneval, ale potom som bol rád, že aspoň viem na čom som a nemusím žiť v ilúzii,“ povedal s odstupom času.

Realitu, že je odkázaný na invalidný vozík, dnes berie s nadhľadom. „Som ochrnutý od pŕs dolu. Preto mám pupček a nič s tým neurobím,“ povedal v minulosti so svojským humorom.

Nechcel žiť život bez lásky

Aj keď sa naučil žiť s novou realitou, jedna obava ho neopúšťala.

