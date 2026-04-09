Vidieť ju voľným okom, ale len v jednej časti dňa. Unikátnu zelenú kométu môžu sledovať aj Slováci
Kométu bude možné sledovať nasledujúce dva týždne.
Jedinečný pohľad, ktorý sme ešte doteraz nemali možnosť vidieť. Nad Slovenskom bude až do 21. apríla viditeľná zelená kométa PanSTARRS, ale na to, aby ste ju zbadali, si budete musieť privstať.
Na oblohe bude najviditeľnejšia v skorých ranných hodinách pred úsvitom, poprípade počas neho.
„Každý deň bude jasnejšia a je veľmi pravdepodobné, že prekoná hranicu viditeľnosti voľným okom pre skúsených pozorovateľov. Aj tí menej skúsení pozorovatelia by ju mali bez problémov objaviť v malých prístrojoch, ako sú turistické triédre alebo divadelné ďalekohľady," informuje portál Veda na dosah.